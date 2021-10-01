В Коми пес, которому отстрелили полморды, научился лаять в новой семье

Тузика любят все: и члены семьи, и соседи. Фото: из личного архива героев публикации

Помните Тузика из Серёгово, в которого бессердечно выстрелили из ружья прямо в пасть? Зимой, в начале этого года, республика ахнула в ужасе от такой жестокости – собаке разворотило полморды!

Тогда в феврале Тузику сделали операцию в ветеринарке Сыктывкара, рентген показал в пасти 14 дробин! На передержке у волонтеров пёсель расцвел, рана почти затянулась – стал настоящим красавчиком!

Фото: из личного архива Светланы Бутусовой

Несмотря на пережитый ад, долгое лечение и затянувшиеся поиски новых хозяев, Тузик всё-таки обрёл семью! Семья Бычковых очень многодетная семья – у них четверо детей, три собаки и кошка.

Весёлая троица: Тузик, Тодес и Лиса. Фото: из личного архива героев публикации

– Когда мы впервые заглянули к Тузику, он завилял хвостом и поскакал к нам обниматься. Ирина Степашина, которая ухаживала за псом, сказала, что мы первые люди, которым пёс так был рад. Мы сразу поняли, что он наша собака, – рассказала Ирина Бычкова.

В новом доме он сразу стал вести себя раскрепощено, даже ванну принимает с удовольствием. Его фирменная фишка – подождать, когда хозяева уйдут с квартиры, и завалиться спать на кровать.

Счастье - покупаться в луже! Фото: из личного архива героев публикации

– Сколько раз мы его ловили с поличным! Первый раз он вообще затащил на кровать нашу обувь, сгрыз её и завалился спать. А спит он очень крепко – не добудиться иной раз, сон даже на завтрак не променяет! А дочка иногда приходит и просит, чтобы с её детской кровати утащили наглеца, – смеётся Ирина.

Шустрый Тузик сразу же со всеми подружился, в том числе с кошкой, даже вместе с ней вылизывает её котят. Однако чувствует себя во главе всех: если достанут из заморозки мясо – сразу же встанет на охрану, чтобы другие хвостатые члены семьи не растаскали. Сам мясо не тронет. Удивительная выдержка!

С хозяйкой в машине. Фото: из личного архива героев публикации

– Сейчас мы приучаем его к машине – запускаем ненадолго посидеть вместе с нами, а так, он до сих пор боится машины. Скорее всего, вспоминает боль – его после выстрела вывозили на транспорте из деревни до ветклиники. Достижение – недавно начал гавкать. А так, он обычный красивый пёс, лишь кашки «пожиже» кушает, – описывает любимца хозяйка.

Кушать любит лёжа. Фото: из личного архива героев публикации

Кушать обожают все питомцы Бычковых – об этом знают и продавцы соседнего магазина.

– Я прихожу в магазин, продавцы уже спрашивают: вам как обычно? И приносят наш стандартный набор: мясо, крупы и молочка. Стараемся баловать своих любимцев – у них трёхразовое питание и тонна нашей любви, – говорит счастливая хозяйка.

Тузик и Лиса. Фото: из личного архива героев публикации

Одна из проблем, с которой столкнулась семья с Тузиком – он отказывается гулять с поводком. Бычковы очень расстраивались по этому поводу, но постепенно смирились.

– Как мы только не пытались приучить его. Первое время он гулял, сидя у нас на ручках, теперь мы гуляем без поводка. Конечно, он под моим присмотром, но случалось такое, что убегал, благо соседи все знают и любят Туза, сразу мне сообщили, где наш баловень.

В планах семьи купить частный дом, чтобы для всех было много места, собаки спокойно бегали по двору.

– И у меня в детстве, и у супруга в семье было много домашних животных – и кошек, и собак. У мужа родители ещё в придачу и скот держали. Нас так воспитали – нужно помогать братьям нашим меньшим по мере своей возможности, для животных счастье и смысл жизнь – любовь и забота человека, – уверена хозяйка Тузика.

Фото: из личного архива героев публикации

Ирина с точностью может сказать, что собаки, подобранные с улицы, самые благодарные и верные. У неё все три замечательные собаки и все из приютов, было раньше четверо, но этим летом умер алабай Азат, он пожертвовал собой, спасая ребёнка.

Азат. Фото: из личного архива героев публикации

– Мой младший сын гулял возле дома и нашёл поганки, супруг увидев, только хотел крикнуть, чтобы тот выбросил, но не успел. Азат мордой стал скидывать с его рук грибы. Всё произошло за считанные секунды. У ребёнка на руках появилась крапивница, собака поначалу чувствовала себя нормально – её осмотрели, предположили, что грибы она не успела съесть, – с болью вспоминает Ирина.

К сожалению, Азата обнаружили утром мёртвым, всё-таки споры от грибов попали собаке через дыхательные пути. Вот так он отдал свою жизнь за маленького члена своей семьи.

– Мы тяжело переживаем потерю Азата, больше пока не готовы заводить ещё собак. Радует, что с нами рядом дети, кошка, Тузик, Тодес и Лиса, столько позитива от них, любви. Счастье жить большой и дружной семьёй, – заключила Ирина.

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