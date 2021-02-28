Покалеченный пёс из Серегово, которому из ружья снесло полморды, ищет новый дом

Фото: из личного архива Ирины Степашиной

Помните Тузика из Серёгово, в которого бессердечно выстрелили из ружья прямо в пасть? Три недели назад республика ахнула в ужасе от такой жестокости – собаке разворотило полморды! Так вот, на передержке у волонтеров пёсель расцвел, рана почти зажила и более-менее затянулась – стал настоящим красавчиком!

В начале февраля молодого красивого пса нашли с простреленной мордой. Зрелище не для слабонервных: дружелюбный и ласковый щенок был весь избитым, вместо пасти — кровавое месиво. Тузику оперативно сделали операцию в ветеринарке Сыктывкара, рентген показал в пасти 14 дробин!

Фото: из личного архива Ирины Степашиной

Сейчас Тузик до сих пор находится на реабилитации и ждёт, когда его заберут домой. Собака живёт на передержке у опытного волонтёра Ирины Степашиной, она рассказывает о его самочувствии и поведении Тузика в группе сыктывкарского приюта «Друг».

– Тузик повзрослел – мы привели его в дом, он может сожительствовать с нашими собаками, так что смело можем отдавать нашего сынка в семью, он ведёт себя адекватно, компанейский парень. Даже к поводку приучили, раньше он ни в какую его не принимал, – рассказала Ирина Степашина в комментариях группы.

Пока ещё волонтёр ставит собаке уколы, но Тузика постепенно адаптируют к жизни к семье и подыскивают нового хозяина.

Фото: из личного архива Ирины Степашиной

– Единственное физиологическое изменение – Тузик перестал ушки торчком ставить после травмы, сейчас они всегда в разные стороны направлены, – поделилась с подписчиками сообщества Ирина Степашина. В группе не перестают удивляться, как опытная девушка-волонтёр преобразила собаку, благодарят её за спасение жизни и терпение.

Друзья, если вы захотите взять в свою семью доброго и ласкового друга Тузика, пишите в группу приюта «Друг».

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