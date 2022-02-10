«Легкое вылезало наружу»: в Печоре группа помощи животным, попавшим в беду, «Три лапы» буквально вытащила с того света пса

Фото: Ольга Викторова

В Печоре рассказали об удивительном спасении собаки. Волшебницы-волонтёры группы «Три лапы» буквально вытащили бедолагу из того света. Пес фактически пережил второе рождение. Из этических соображений мы не будем публиковать страшные снимки погибавшей в луже собственной крови собаки. Но расскажем удивительную историю Космоса.

Годовалого пса судьба не баловала с самого рождения: в том году в мае его вместе с его сестричками и братиком выкинули в пакете на помойку. Щенкам улыбнулась в этот день удача, их тонкий писк услышала девушка Настя. Малышам нашли новые семьи, они получили клички Клякса, Маша, Тёма и Космос. Последний – наш герой.

Когда в соцсетях стала появляться информация об истекающей кровью собаке, девушка Настя сразу узнала своего питомца. Так много людей просили о помощи этому пёсику и, что не удивительно, все их просьбы в основном были обращены к волонтёрам группы «Три лапы».

– В шесть вечера нашей Любе, выходящей с работы, пришлось срочно поменять планы на вечер. Вместо спокойного времяпрепровождения со своей семьёй, ей пришлось ехать оказывать первую помощь бедному пёсику, лежащему в подъезде в крови. Пёс хрипел, но яростно сопротивлялся. Ведь ему было очень больно, – написал волонтёр группы «Три лапы» Ольга Викторова.

Фото: Ольга Викторова

Присоединилась и ветеринар Галина Викторовна, поменяв свои планы, побежала в клинику Айболит срочно готовить операционную и спасать Космоса.

– Зрелище, честно сказать, было ужасное. Лёгкое, которое вылезало наружу, со свистом выпускало воздух из раны. Визуальный осмотр показал, что, скорее всего, это механическое повреждение, которое щенок нанёс себе сам, возможно, пробегая в каком-то узком пространстве, проткнув себе бок, да ещё и на скорости прорвав им большую часть шкуры, – сообщила Ольга.

Галина Викторовна зашила эту жуткую рану. Она сказала до операции: «Буду зашивать на выдохе. Вдох-выдох – шов. Приходите через час».

Фото: Ольга Викторова

Нашлись и хозяева щенка, что было на руку волонтёрам – не нужно переживать, куда после операции везти собаку. Оказалось, что пёсик сорвался с поводка, когда с ним гулял 10 летний ребёнок.

– Что ж. Хорошо, что хорошо кончается. Хорошо, что команда «Три лапы» снова сработала чётко, результативно и дружно. Спасибо, Любе! Какой отзывчивый человек. Как же она отзывается на боль и беду животных! Спасибо Сергею, всегда готов помочь, реагирует мгновенно и действенно! Спасибо доктору Галине Викторовне – она лучший доктор города, это уже доказано! – заключила волонтёр.

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