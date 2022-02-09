В Коми число зараженных коронавирусом превысило 118 тысяч человек

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В Коми увеличилось число заражённых. За сутки в республике было диагностировано ещё 1 814 заболевших. Таким образом, общее количество инфицированных перешагнуло за новый числовой рубеж и на сегодняшний день составляет 118 353.

Сообщается, что ещё три жителя Коми скончались в результате заражения. Общее количество жертв достигло 2 801.

Из больниц с выздоровлением был выписан 98 031 пациент, за сутки — 682. Вместе с тем 202 заражённым понадобилась помощь медиков и их госпитализировали в больницу.