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Здоровье9 февраля 2022 8:25

В Коми число зараженных коронавирусом превысило 118 тысяч человек

Болезнь унесла жизни еще трех пациентов
Источник:kp.ru
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми увеличилось число заражённых. За сутки в республике было диагностировано ещё 1 814 заболевших. Таким образом, общее количество инфицированных перешагнуло за новый числовой рубеж и на сегодняшний день составляет 118 353.

Сообщается, что ещё три жителя Коми скончались в результате заражения. Общее количество жертв достигло 2 801.

Из больниц с выздоровлением был выписан 98 031 пациент, за сутки — 682. Вместе с тем 202 заражённым понадобилась помощь медиков и их госпитализировали в больницу.

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