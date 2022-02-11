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Недвижимость11 февраля 2022 19:30

Несколько сотен квартир и пострадавших: в Сыктывкаре без тепла зимой остались 35 многоквартирных домов

Прокуратура Коми организовала проверку по факту ограничения тепла в МКД Сыктывкара
Екатерина САВЕНКО
Екатерина САВЕНКО
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Когда в дома Сыктывкара дадут тепло - неизвестно.

Когда в дома Сыктывкара дадут тепло - неизвестно.

Фото: Александра САВИНОВА

В Сыктывкаре произошла крупная коммунальная авария. Без отопления зимой остались 35 многоквартирных домов, всего - 42 объекта. Вот уже с 15.30 тепловики копаются в трубах в самом центре столицы Коми, пытаются их починить, но безрезультатно. Компания, ответственная за тепло в домах сыктывкарцев, - филиал «Коми» Группы «Т Плюс» - «кормит» взбешенных горожан «завтраками», мол, скоро, потерпите... В истории разбиралась «Комсомолка».

Сроки неизвестны

Как только выяснилось, что авария действительно долгоиграющая и сложноисправимая, «Т Плюс» спустя несколько часов вывесил на своей официальной страничке в вк сухое объявление.

- Бригада Сыктывкарских тепловых сетей устраняет дефект трубопровода в районе дома 167 по улице Интернациональной. В связи с этим с 15:30 и до окончания работ ограничено теплоснабжение 42 объектов, в том числе 35 многоквартирных домов, по адресам: Д. Каликовой 26, 34, 36, 49; Интернациональная 166, 167, 169, 172, 178, 179; Колхозная 14; Коммунистическая, 9; Куратова 17, 23, 35, 37; Ленина 74, 75, 77, 78, 80, 82, 84, 87, 89, 108, 110, 111, 116, 118; Первомайская 121а; Пушкина 16, 20, 28, 30, 34, 36, 38, 39; Советская 34, 36, 38, - говорится в сообщении.

Горожане засыпали гневными комментариями пост компании Т Плюс в вк. Скрин.

Горожане засыпали гневными комментариями пост компании Т Плюс в вк. Скрин.

Масштаб бедствия поражает! На место аварии прибыл даже министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми и сейчас совместно с руководством «Сыктывкарского Водоканала», представителями «Т Плюс» находится на месте аварии.

Тепловики уточняют, что причины повреждения трубопровода пока неизвестны. Движение транспорта на злополучном перекрестке ограничено. И сроки устранения аварии тоже туманны.

Прокуратура разберется, почему зимой люди остались без отопления.

Прокуратура разберется, почему зимой люди остались без отопления.

Фото: Александра САВИНОВА

Сыктывкарцы замерзают

Горожане, конечно же, в бешенстве. Они обрывают телефоны аварийных служб, массово жалуются, что ответов нет, и на чем свет стоит хают «Т Плюс».

- На сколько отключено водоснабжение? У вас должны быть сроки! Вы не летом отключаете! У людей дети дома. В домах холодно стало. Дайте разъяснения по срокам, - возмущаются в комментариях к объявлению компании «Т Плюс» пострадавшие жители Сыктывкара.

По иронии судьбы одно из «обескровленных» зданий - Администрация главы и правительства Республики Коми, которое находится по адресу Коммунистическая 9. Как власти будут реагировать на подобный беспредел посреди зимы, покажет время.

Тепловики до сих пор не могут найти причины аварии.

Тепловики до сих пор не могут найти причины аварии.

Фото: Александра САВИНОВА

Прокуратура проверит

Между тем, прокуратура Сыктывкара организовала проверку по факту ограничения подачи тепла в многоквартирные дома. На место происшествия выезжал даже и.о. прокурора. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдения законодательства о подготовке объектов коммунальной инфраструктуры с эксплуатации в условиях отопительного периода, а также соблюдения прав граждан на надлежащее оказание жилищно-коммунальных услуг.

При наличии оснований по итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

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