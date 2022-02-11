Несколько сотен квартир и пострадавших: в Сыктывкаре без тепла зимой остались 35 многоквартирных домов

Когда в дома Сыктывкара дадут тепло - неизвестно. Фото: Александра САВИНОВА

В Сыктывкаре произошла крупная коммунальная авария. Без отопления зимой остались 35 многоквартирных домов, всего - 42 объекта. Вот уже с 15.30 тепловики копаются в трубах в самом центре столицы Коми, пытаются их починить, но безрезультатно. Компания, ответственная за тепло в домах сыктывкарцев, - филиал «Коми» Группы «Т Плюс» - «кормит» взбешенных горожан «завтраками», мол, скоро, потерпите... В истории разбиралась «Комсомолка».

Сроки неизвестны

Как только выяснилось, что авария действительно долгоиграющая и сложноисправимая, «Т Плюс» спустя несколько часов вывесил на своей официальной страничке в вк сухое объявление.

- Бригада Сыктывкарских тепловых сетей устраняет дефект трубопровода в районе дома 167 по улице Интернациональной. В связи с этим с 15:30 и до окончания работ ограничено теплоснабжение 42 объектов, в том числе 35 многоквартирных домов, по адресам: Д. Каликовой 26, 34, 36, 49; Интернациональная 166, 167, 169, 172, 178, 179; Колхозная 14; Коммунистическая, 9; Куратова 17, 23, 35, 37; Ленина 74, 75, 77, 78, 80, 82, 84, 87, 89, 108, 110, 111, 116, 118; Первомайская 121а; Пушкина 16, 20, 28, 30, 34, 36, 38, 39; Советская 34, 36, 38, - говорится в сообщении.

Горожане засыпали гневными комментариями пост компании Т Плюс в вк. Скрин.

Масштаб бедствия поражает! На место аварии прибыл даже министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми и сейчас совместно с руководством «Сыктывкарского Водоканала», представителями «Т Плюс» находится на месте аварии.

Тепловики уточняют, что причины повреждения трубопровода пока неизвестны. Движение транспорта на злополучном перекрестке ограничено. И сроки устранения аварии тоже туманны.

Прокуратура разберется, почему зимой люди остались без отопления. Фото: Александра САВИНОВА

Сыктывкарцы замерзают

Горожане, конечно же, в бешенстве. Они обрывают телефоны аварийных служб, массово жалуются, что ответов нет, и на чем свет стоит хают «Т Плюс».

- На сколько отключено водоснабжение? У вас должны быть сроки! Вы не летом отключаете! У людей дети дома. В домах холодно стало. Дайте разъяснения по срокам, - возмущаются в комментариях к объявлению компании «Т Плюс» пострадавшие жители Сыктывкара.

По иронии судьбы одно из «обескровленных» зданий - Администрация главы и правительства Республики Коми, которое находится по адресу Коммунистическая 9. Как власти будут реагировать на подобный беспредел посреди зимы, покажет время.

Тепловики до сих пор не могут найти причины аварии. Фото: Александра САВИНОВА

Прокуратура проверит

Между тем, прокуратура Сыктывкара организовала проверку по факту ограничения подачи тепла в многоквартирные дома. На место происшествия выезжал даже и.о. прокурора. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдения законодательства о подготовке объектов коммунальной инфраструктуры с эксплуатации в условиях отопительного периода, а также соблюдения прав граждан на надлежащее оказание жилищно-коммунальных услуг.

При наличии оснований по итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

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