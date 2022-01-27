Кто виноват и что делать: мэрия Воркуты и «Т Плюс» решили разобраться публично в проблеме холода в заполярных квартирах

Пока выясняется, кто крайний, жителям Воркуты впору запасаться попкорном и надеяться на теплую зиму. Фото: архив КП.

В середине января этого года «КП-Коми» опубликовала заметку «Власти Воркуты: Т Плюс игнорирует требования наладить отопление». В обозначенной организации посчитали, что «публикация содержит сведения, не соответствующие действительности и порочащие деловую репутацию» и, сославшись на нормы закона, предложили «Комсомолке» опубликовать свое видение ситуации. Действительно, почему не выслушать частную компанию, которая наряду с администрацией «заполярной кочегарки» отвечает за тепло в домах воркутинцев? Справедливости ради дадим в этой статье и мнение мэрии города.

Версия тепловиков

В середине декабря прошлого года ПАО «Т Плюс» направило в адрес мэрии Воркуты письмо, в котором нарисовало последствия перехода на новый температурный график и перечислило действия, которые руководство города как разработчик схемы теплоснабжения должно предпринять, если настаивает на таком переходе. По словам представителя пресс-службы компании, реакции на письмо не последовало.

Далее «Т Плюс» сообщает, что 22 декабря 2021 года «Воркутинские ТЭЦ» предложили мэрии и МУП «СТС» провести совещание и обсудить вопрос пересмотра температурного графика. Это предложение также было проигнорировано.

А снегопады в Воркуте бывают о-го-го какие! Фото: мэрия Воркуты.

«Наладить отопление» – задача муниципалитета, считают в «Т Плюс», в ведении которого находятся тепловые сети, тепловые пункты и деятельность компаний, управляющих жилым фондом. Именно в этой зоне теплоснабжения регистрируются отклонения от нормативных показателей. Это подтверждают данные автоматизированной информационно-измерительной системы технологического и коммерческого учета тепловой энергии. В частности, в сентябре-декабре 2021 года температура обратной сетевой воды, возвращаемой на теплоисточники Воркутинских ТЭЦ, превышала нормативные показатели на 4-9%, что свидетельствует о технологических нарушениях в тепловых пунктах.

– Жалобы воркутинцев на недостаточную температуру в помещениях – результат бездействия МУП «СТС», которое не выполнило все необходимые мероприятия по проекту перевода тепловой нагрузки с ТЭЦ-1 на ЦВК, предусмотренные Соглашением между Правительством Коми, АМО ГО «Воркута и ПАО «Т Плюс», а также управляющих компаний, отвечающих за подготовку внутридомового оборудования и коммуникаций к отопительному периоду, – такое безапелляционное мнение высказывает руководитель Коми филиала компании Сергей Добров. – Обвиняя «Т Плюс» в ухудшении температурного режима многоквартирных домов, администрация Воркуты перекладывает свою ответственность на энергетиков и срывает реализацию проекта по оптимизации Воркутинского теплового узла, инициированного поручением Президента РФ.

Если существуют какие-то локальные проблемы с теплоснабжением отдельных зданий, то решением может быть только регулировка гидравлических режимов тепловых пунктов и внутридомовых систем, а также качественная подготовка жилого фонда к отопительному сезону, резюмируют в компании.

Что день грядущий нам готовит? Фото: архив КП.

Доклад окончен. Администрация Воркуты в стороне не осталась и озвучила свою версию, часть аргументов и обвинений в свой адрес администрация муниципалитета считает инсинуациями и введением населения в заблуждение.

Версия мэрии Воркуты

Вы помните, что в Воркуте с началом нового отопительного сезона в 2021 году (по новой схеме теплоснабжения от ЦВК) в социальных сетях появились жалобы на отопление. В основном – в многоквартирных домах Железнодорожного района и старой части города.

Благодаря странице главы города Ярослава Шапошникова в ВК удалось зафиксировать и передать в работу УК более 200 адресов. Около 30% касались локальных проблем – завоздушивание, отсутствие соседей, внутридомовая регулировка, и были решены. Сотрудники МУП «СТС» на основании анализа приборов ЦТП и потребителей выяснили, что станция ТЭЦ-1 подключена к сетям как потребитель тепловой энергии (данный факт не был предусмотрен схемой теплоснабжения). Пришли к мнению – необходимо провести работы по регулировке гидравлического режима теплоносителя как у потребителей, так и на квартальных и магистральных сетях. В результате проведенных замеров и анализа показаний приборов пришли к единому мнению – необходимо изменять в сторону повышения температурный график.

Напоминаем, до 2015-2016 годов отпуск энергоресурсов с источников ТЭЦ-1 и ЦВК осуществлялся по температурному графику 150/70С, который был принят при проектировании системы теплоснабжения Воркуты, и является технически обоснованным.

В свое время, по настоятельным просьбам представителей ООО «ВТЭЦ», на отопительный период 2015-2016 годов был принят искусственно сниженный температурный график с параметрами 120/70С. Цель – улучшение экономических показателей ООО «ВТЭЦ».

Но на тот момент в городе работали два источника теплоснабжения (ТЭЦ-1 и ЦВК). При этом тариф на отпуск тепловой энергии потребителям изменился в сторону увеличения. Снижения тарифов для потребителей при переходе с температурного графика 150/70С на температурный график 120/70С не произошло.

Директор Коми филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Добров заявил, что с ЦВК теплоноситель выходит установленной температуре – и это правда. Но только в мэрии речь шла не о нарушении нормативных параметров со стороны ЦВК, а о необходимости пересмотра графика, который еще до 2016 года был 150/70 С. Сейчас же – 120/70 С.

Морозы в Заполярье иногда могу прихватить даже в летние месяцы. Фото: архив КП.

Итак, муниципальные тепловики предлагали на совещаниях представителям ПАО «Т Плюс» два варианта: вернуть график до параметров 150/70 С или 130/70 С. Или сделать рост температуры по графику более активным при погоде -10-25 градусов. Оба варианта ПАО были отклонены в категорической форме. Причина, судя по всему, экономия. Началось затягивание решения проблемы со стороны руководства тепловой компании, которое продолжается до сих пор, говорят в мэрии.

Важно: в 2021 году администрация города не согласовала вывод на полную консервацию ТЭЦ-1. Причины – высокие риски и потребность посмотреть на работу тепловиков в зимний период. Город, которому нужен резервный источник, впервые обогревается на одной станции – ЦВК.

На основании вышесказанного администрация не согласна с доводами и выводами директора Коми филиала «Т Плюс» Доброва. Муниципалитет, депутаты Совета уже не раз инициировали обсуждение проблемы на уровне технических специалистов, проводили ВКС с привлечением регионального Правительства, однако результата со стороны сыктывкарского офиса нет. «Амбиции руководства тепловой компании и финансовые показатели корпорации, видимо, важнее благополучия воркутинцев», считают в администрации.

Если проблема не решается на уровне руководства филиала ПАО в Коми, то город будет настаивать на создании специальной комиссии, в которую войдут представители московского офиса и регионального правительства. Основная задача – снизить риски прохождения отопительного сезона в Воркуте и сделать жизнь воркутинцев более комфортной.

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