Власти Воркуты: «Т Плюс» игнорирует требования наладить отопление

Фото: pexels

ПАО «Т Плюс» игнорирует требования об изменении температурного режима при отоплении Воркуты. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На странице градоначальника Ярослава Шапошникова люди жалуются на проблемы с отоплением. Так, житель Воргашора рассказал, что в его квартире холодно, и батареи еле теплые. Воркутинцы сообщают, что аналогичная ситуация сложилась и в городе.

В городской администрации отметили, что еще в конце ноября направили в ПАО «Т Плюс» техническое обоснование о необходимости изменить температурный график в сторону повышения. Однако результата до сих пор нет.

– Вопрос вынесен на уровень правительства РК и полпредства, – заключили в администрации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре школа №1 осталась без отопления

Из-за этого там пришлось отменить уроки