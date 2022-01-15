В Сыктывкаре школа №1 осталась без отопления

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В субботу, 15 января, сыктывкарская школа №1 осталась без отопления. Об этом сообщили местные жители.

По их словам, в школе отключилось отопление, и поэтому там пришлось отменить занятия. В администрации Сыктывкара отметили, что в образовательном учреждении выявили некритичные неполадки в теплоузле. Сейчас оборудование ремонтируют. Ожидается, что работы завершатся уже сегодня.

В «Т Плюс» сообщили, что сотрудники компании также выехали на объект, чтобы помочь с устранением неполадок. На предприятии заверили, что эта ситуация никак не связана с плановыми работами, которые проводились в пятницу 14 января. Как передает БНК, речь идет о восстановлении герметичности квартальных трубопроводов по Октябрьскому проспекту и улице Димитрова.

В то же время эта зима преподнесла сыктывкарцам уже немало сюрпризов с отключением тепла в их домах. «Плановые зимние ремонты» от Коми филиала компании «Т Плюс» уже стали притчей во языцех. Напомним, с начала отопительного сезона в Сыктывкаре произошло 127 ограничений по теплоснабжению. Это было связано с устранением утечек и ремонтом трубопроводов. В администрации отметили, что еще весной предъявляли филиалу «Коми» ПАО «Т Плюс» факты ненадлежащего состояния сетей. Летом «Т Плюс» ремонтировал сети с задержками и срывами сроков. Такая ситуация также сказывалась на скорости ремонта дорог и дворов. В итоге работы пришлось продолжать осенью. Однако даже после отчета о готовности к зиме были отключения тепла в связи с утечками и ремонтами. В частности, в микрорайоне Орбита прошла серия отключений. «Т Плюс» назвало это «плановой работой», однако в администрации с такой формулировкой не согласны. Компании не раз указывали на недопустимость подобных ситуаций в отопительный период.

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