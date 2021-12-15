Этой зимой в Сыктывкаре 127 раз отключали отопление

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

С начала отопительного сезона в Сыктывкаре произошло 127 ограничений по теплоснабжению. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничения были связаны с устранением утечек и ремонтом трубопроводов. В администрации отметили, что еще весной предъявляли филиалу «Коми» ПАО «Т Плюс» факты ненадлежащего состояния сетей. Была сделана аэросъемка проталин над теплотрассами. Это свидетельствует об их неудовлетворительном состоянии и плохой теплоизоляции. Летом «Т Плюс» ремонтировал сети с задержками и срывами сроков. Такая ситуация также сказывалась на скорости ремонта дорог и дворов. В итоге работы пришлось продолжать осенью. Однако даже после отчета о готовности к зиме былии отключения тепла в связи с утечками и ремонтами.

В частности, в микрорайоне Орбита прошла серия отключений. «Т Плюс» назвало это «плановой работой», однако в администрации с такой формулировкой не согласны. Компании не раз указывали на недопустимость подобных ситуаций в отопительный период.

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