Власти Воркуты пообещали решить проблемы с подачей отопления

Фото: Олег Укладов

Руководитель администрации Воркуты Ярослав Шапошников пообещал решить вопрос с перебоями в подаче тепла в жилые дома в поселке Заполярный. По его словам, в настоящий момент ситуация уже нормализовалась.

По словам Шапошникова, чтобы устранить неполадку, заказали уголь более высокого качества. Он отметил, что 12 декабря на выходе из котельной температура уже была 60 градусов.

Ранее местные жители сообщали в социальных сетях, что температура в квартирах резко опустилась до 15 градусов. Сейчас они поблагодарили за решение проблемы, но выразили надежду, что такого больше не повторится.

– Спасибо за горячую воду. Но сколько неудобств было создано людям. Мы и так живем в сложных условиях – зимой без солнца, полярная ночь, ещё и остались в холоде. Мы надеемся на вас и думаем, что такого ЧП больше не случится, – написала жительница Заполярного.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми наказали компанию, оставившую целый город без отопления (отопление)