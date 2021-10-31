Жители Воркуты массово жалуются на отсутствие тепла в квартирах

Неужели воркутинцев ждёт судьба вуктыльцев? Фото: архив КП.

В конце октября в Коми установилась по-настоящему зимняя погода. Со снегопадами и порывистым ветром. Но зима совершенно не радует жителей северных районов региона. Воркутинцы массово жалуются в соцсетях на дикий холод в квартирах.

В последние ночи столбик термометра в Заполярье опускается аж до -27 градусов! При этом квартиры жителей Заполярья прогреваются максимум до +15... +18 С.

- Так всё и есть, дома очень прохладно, - сетует Алёна М. - В детской мы включили обогреватель, не выключаем его совсем, ходим в квартире в валенках и шерстяных носках.

Как сообщают источники, сигналы о «еле тёплых» батареях идут с Тимана, 2 и 3 районов, Дончука, Димитрова, Пищевиков, Шерстнёва, Шахтёрской набережной, Воргашора и Северного. И даже из самого центра на Ленина передают – «хо-ло-дно».

По словам замерзающих, разъяснений со стороны мэрии, когда дадут нормальное тепло, нет. Сами жители связывают некомфортную ситуацию с переходом на газ. Это первый отопительный сезон в Воркуте, который начат не на угле и мазуте, а на природном газе. Теплом муниципалитет обеспечивают ЦВК и ТЭЦ-2. ТЭЦ-1 остановлена.

- У нас в прошлом году так же было: дома холодно, в итоге там потом добавили давление и всё было хорошо, - настраивается на лучшее Светлана Юрьевна.

- Нагрузка на электроприборы максимальная! - пишет Андрей К. - Представляем, какие нам потом счета придут за электроэнергию, учитывая, что ещё впереди неделя нерабочих выходных и всем надо сидеть дома.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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