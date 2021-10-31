«Сбоев в теплоснабжении нет»: в Коми в замерзающем городе проверят каждый тревожный сигнал

Фото: архив КП.

Воркутинские власти ответили на многочисленные жалобы своих горожан об отсутствии тепла в заполярных квартирах. Мэрия столицы мира опубликовала подробное объяснение тому, почему в жилищах жителей города так холодно зимой. Да, Воркуту 31 октября температурой воздуха -27 С совершенно не удивишь.

Напомним, в последние несколько дней соцсети заполонили тревожные сигналы воркутинцев с жалобами на холод в квартирах. Мол, на улице -22 по ночам, а в квартирах температура воздуха едва достигает +15 +18 С. Жалобные и гневные призывы горожан о помощи подхватили республиканские СМИ. Между прочим, всего в городском округе около 45 тысяч частных и муниципальных квартир.

Мэрия Воркуты оперативно собралась и принялась решать проблемы своих жителей. Как подчёркивают в администрации города, жалобы на качество отопления в квартирах воркутинцев имеют локальный характер и никак не связаны с работой теплоисточников и тепловых сетей.

Сегодня, 31 октября, в мэрии прошло совещание с представителями тепловых компаний и управляющими компаниями, где разобрали причины жалоб на прохладу в квартирах отдельных жителей города и посёлков.

Как выяснилось, температурные графики соблюдаются, сбоев в работе систем теплоснабжения нет, при этом в некоторых квартирах холодно.

– Например, в одном и том же доме один человек доволен подачей отопления, а другой – нет, – приводят житейские примеры чиновники.

Мэр города Ярослав Шапошников поручил отработать через управляющие компании все локальные жалобы, размещенные на его странице в «ВКонтакте». Сейчас ведётся анализ всех сообщений под постом для отработки. Также в мэрии просят обращаться в УК или аварийку и напоминают контакты, по которым можно сделать заявку или оставить жалобу.

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