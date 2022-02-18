Умение жить на одной земле: о добрососедстве и согласии – министр нацполитики Коми Роман Носков

Только объединившись, можно сохранить межнациональный мир и согласие. В республике ведут деятельность более 80 национально-культурных объединений. Фото: Ольга Худяева.

В Республике Коми уважение к культуре и языку разных народов, умение спокойно и взвешенно разрешать противоречия уже давно являются основой межнационального мира. Согласию между народами способствует и региональная модель государственной нацполитики, выстроенная более четверти века назад. В преддверии Международного дня родного языка (21 февраля) о сохранении добрых отношений между этносами «Комсомолке» рассказал министр национальной политики Коми Роман Носков.

– Роман Вениаминович, вы родились в коми селе, расскажите, пожалуйста, о традициях вашей семьи.

– Мои родители были коми также, как и их родители. Традиции семьи, наверное, как и у всех: почитание старших, уважение друг к другу и труду на земле, который всегда не только кормил семью, но и давал дополнительный приработок, сохранение памяти. Собирая информацию для генеалогического древа, мы дошли до четвертого колена, начиная с нас. На каждый Новый год мы обязательно встречаемся все вместе, во все памятные даты с детьми стараемся посещать ушедших родных на кладбище.

О себе: где родился, там и пригодился. Ас вöр-ваад быд пу нюмъевтö (В родной Парме каждое дерево улыбается). Фото: личный архив.

– Вы много ездите по республике. Что радует в плане построения межнациональных отношений?

– Первая командировка в новой должности была в Воркуту, где я ни разу прежде не был. Меня поразили люди: очень открытые, радушные, позитивные. В сельских районах – это, прежде всего, самобытная культура. Везде она своя, но неизменно яркая, красочная, поражающая глубиной сохраняемых традиций и бережным к ней отношением. И ни разу нигде не довелось услышать ссылки на какую-либо национальность. Это, наверное, главная и очень многоговорящая деталь.

– Тем не менее, в чем первопричина межнациональных конфликтов, как считаете?

– Причин тут несколько, и нужно понимать, что далеко не всякий конфликт, который получает оценку как межнациональный, таковым является. У нас в республике нет города, поселка, трудового коллектива, где были бы люди только одной национальности. Но межнациональных конфликтов в регионе не было никогда. В принципе, многие конфликты, известные нам как межнациональные, возникают из-за культурного невежества, социально-экономических противоречий, бытовых или криминальных причин. Из любой подобной ситуации провокаторы могут попытаться сделать межнациональный конфликт.

– И как с этим бороться?

– Есть такое выражение – «ручное управление». Этот стиль работы часто критикуют. Однако жизнь показывает, что вопросами межнациональных отношений, миграционной политики нужно заниматься каждый день в ручном режиме, потому что даже при самой стабильной и управляемой ситуации всегда существуют риски утраты равновесия, хрупкого баланса. Также важно привлекать к реализации государственной нацполитики институты гражданского общества и эффективно работать в инфополе. Сегодня в региональных СМИ вряд ли мы встретим публикации, разжигающие межнациональную рознь или заостряющие внимание на той или иной национальности.

В прошлом году в регионе вышло более 10 тысяч журналистских материалов, направленных на поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия, пропаганду доброжелательности к представителям различных национальностей. Для журналистов региональных СМИ проводятся тематические обучающие семинары, грантовые конкурсы, существует поддержка федеральных ресурсов – Гильдии межэтнической журналистики, Ассамблеи народов России и других. Ежегодно нашим Министерством проводится республиканский конкурс для журналистов на лучшее освещение вопросов гармонизации межнациональных отношений «Мы – вместе». С каждым годом количество участников растет, а журналистские работы становятся все интереснее и профессиональнее.

Остаются верными северному краю уроженцы республики, проживающие за пределами региона. Коми диаспоры есть в 11 субъектах России. Фото: ДДНРК.

– Какие ожидания Вы связываете с местными национально-культурными автономиями?

– Считаю правильным говорить не только об автономиях. В нашем регионе представлен широкий спектр организаций: коренные этносы объединились в движения и землячества, диаспоры – в национально-культурные автономии и объединения, ассоциации, общества, в республике есть отделения федеральных этноорганизаций, казачьи организации. В общей сложности в регионе ведут деятельность более 80 национально-культурных объединений. Методическим центром в этнокультурной сфере является Дом дружбы народов Республики Коми. Этноорганизациями реализуется широкая афиша мероприятий. В 2021 году в регионе с участием представителей этноорганизаций проведено более 2000 мероприятий. Отмечу, что это не только концертно-фестивальные проекты. Организуются семейные клубы, воскресные школы, образовательные проекты, театральные и творческие мастерские, на площадках обсуждаются вопросы социально-экономического развития региона.

– В Коми утвержден новый план по реализации Стратегии государственной национальной политики России на период до 2025 года.

– Да, он рассчитан на ближайшие четыре года и учитывает не только все наработки предыдущего периода, но и вводит новый раздел с мероприятиями по формированию у детей и молодежи общероссийской гражданской идентичности и патриотизма. Важный аспект – сохранение и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов России.

Особое внимание уделено взаимодействию с институтами гражданского общества, реализации проектов по поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, формированию системы социальной и культурной адаптации иностранных граждан и их интеграции в российское общество. Мероприятия реализуются при участии органов власти, а также муниципальных образований Коми. Впервые соисполнителями плана стали сразу три вуза – СГУ им. Питирима Сорокина, УГТУ, СЛИ.

Миннац Коми ежегодно организует авиаперелет детей оленеводов на лето в места кочевий родителей и обратно. В прошлом году из республиканского бюджета на это было направлено 22,5 млн рублей. Фото: ПСК «Оленевод».

– Что предпринимается по укреплению позиций коми языка?

– Создание оптимальных условий для развития коми языка в различных сферах жизни – образовании, СМИ, литературе, официальной и виртуальной среде – осуществляется в рамках специальной программы «Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми (2019-2024 годы)». В качестве примера приведу результативную работу Центра инновационных языковых технологий Дома дружбы народов, благодаря которой коми язык достойно представлен в Интернете.

– Как Вы считаете, знание коми языка – личный выбор каждого?

– Знание языка коренного народа на уровне начального разговорного необходимо там, где на этом языке говорят, общаются, обращаются. Базовыми знаниями должны владеть те, кто находится в ежедневном непосредственном контакте с населением: МФЦ, больницы, учреждения соцзащиты. Хорошо бы там был хотя бы один специалист, владеющий коми языком. Нашим министерством ежегодно организуются курсы изучения коми языка, в этом году их впервые можно пройти в онлайне. К слову, онлайн-курсы вызвали большой интерес аудитории. Записались более 70 слушателей из десяти муниципалитетов и даже из других регионов: Санкт-Петербурга, Кирова, Вологды, Рыбинска.

В заключение хочу сказать, что память предшествующих поколений – это то, что дает прочную основу для сохранения мира и согласия сегодня. Наша совместная задача – исключить любые попытки раскачивания национальной темы и поддержание исторически сложившегося бесконфликтного межэтнического диалога в нашем регионе.

Только цифры

По данным социологического опроса, проводимого в муниципалитетах Коми, доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, – 95% от общего числа респондентов. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений, – 96%.

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