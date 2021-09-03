В Коми 138 детей оленеводов доставили на учебу на вертолетах

Фото: ПСК Оленевод.

Каникулы закончились – пора садиться за парты и грызть гранит науки. И не только в больших городах нашей необъятной Республики Коми, но и в самых отдалённых уголках региона. Вот и дети оленеводов возвращаются из тундры на учёбу, сообщает министерство национальной политики Коми.

Всё лето ребят провели со своими родителями, каслая с оленьими стадами на север. Оленеводческие бригады в это время находятся ещё очень далеко от своих зимних стоянок. Поэтому детишек-школьников в школу доставляют на вертолётах!

- В этом году к началу учебного года привезли 138 детей Ижемского, Усть-Цилемского, Воркутинского и Интинского районов, - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что полёты оленеводческих хозяйств МО ГО «Инта» и «Воркута» продолжатся до 10 сентября. В эти же сроки прибудут учиться дети и Усинского района.

Цифра

В 2021 году на авиаперевозку из республиканского бюджета направлено 22,5 млн рублей.

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