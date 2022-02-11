Более двух тысяч новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Коми

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В Коми продолжают фиксировать большое количество заражённых коронавирусом каждый день. Согласно обновлённым данным, в республике насчитывается 122 627 человек, которым был поставлен диагноз «новая коронавирусная инфекция». Отмечается, что 2 107 случаев было подтверждено за минувшие сутки.

За последние 24 часа из больниц выписано и с медицинского учёта были сняты 1 034 пациента. Всего за все время пандемии болезнь побороли 99 929 человек.

По состоянию на 11 февраля, было официально подтверждено 2 817 летальных исходов в результате заражения, девять из них произошли за последние сутки.

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