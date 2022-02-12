«А все мысли только о ней»: муж олимпийской чемпионки из Сосногорска Юлии Ступак Никита в день эстафеты сам бежал гонку

Никита Ступак рассказал, как орали болельщики в Свердловской области, когда наши лыжницы стали первыми в эстафете. Фото: личный архив.

Юля Ступак сегодня и отныне национальный герой! Наша лыжница из Сосногорска взяла в составе сборной России золото в эстафете 4 по 5 на Олимпиаде в Пекине. Пока прославленная российская сборная проливает слезы радости и празднует долгожданную победу, «КП-Спорт» связалась с супругом Юли - Никитой Ступаком.

Никита Ступак - тоже лыжник, спортсмен сегодня бежал гонку «Лыжня Россия» в Свердловской области. Никита признался, что все время думал только о своей половинке. Поэтому как только гонка завершилась, Никита мигом прибежал в раздевалку и включил онлайн-трансляцию. Вместе с ним смотреть эстафету подключились и другие спортсмены. Раздевалка тут же заполнилась громкими счастливыми криками болельщиков.

Юля всегда была целеустремленной. Фото: КП-Коми.

- Пока я до конца не осознал того, что произошло, - поделился Никита. - Счастлив. Очень переживал, болел за супругу и других спортсменов. Сейчас мы едем всей семьей на дачу отпраздновать победу и созвониться, наконец, с Юлей, поздравить любимую.

Красивая пара, оба спортсмены. Фото: личный архив.

Напомним, Гонка в китайской столице состоялась в субботу, 12 февраля. Российская сборная завоевала золото с результатом 53:41.0. Второе место заняла Германия (+18,2), третье – Швеция (+20,7).

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