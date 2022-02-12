Юлия Ступак из Коми в составе сборной России выиграла золото в Пекине

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Спортсменка из Коми Юлия Ступак заняла первое место в составе российской сборной в эстафете на Олимпийских играх в Пекине.

Гонка в китайской столице состоялась в субботу, 12 февраля. Ступак бежала первая в эстафете. Свою миссию выполнила на отлично, пришла первой с результатом 14:21,3, обогнав соперницу из Германии на +1,5. Затем наша лыжница передала эстафету россиянке Наталье Непряевой, которая продолжила гонку на втором этапе. При этом интрига сохранялась вплоть до финиша: на последнем этапе российская команда отставала от немецкой на пять секунд. Однако за полтора километра до финала россиянка Вероника Степанова вырвалась вперед. В итоге российская сборная завоевала золото с результатом 53:41.0. Второе место заняла Германия (+18,2), третье – Швеция (+20,7).

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