Юлия Ступак из Коми стала седьмой в лыжной гонке на Олимпиаде в Пекине

Фото из личного архива Юлии Ступак

Лыжница из Коми Юлия Ступак завершила свое участие на Олимпиаде в Пекине. К сожалению, выиграть медаль на состязаниях уроженке республике не удалось.

В последнем соревновании Олимпиады-2022 - лыжной гонке классическим стилем - Юлия Ступак стала седьмой, войдя в ТОП-10 лучших. Четвертой стала серебряная призерка этих игр Наталья Непряева. Ей не хватило лишь десятой секунды до пьедестала почета.

Олимпийской чемпионкой вновь стала норвежка Тереза Йохауг. Серебряная и бронзовая медали у лыжниц из Финляндии Кертту Нисканен и Кристы Пярмякоски.

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