Что подарить своей половинке в День всех влюбленных в Сыктывкаре

В магазинах выбор к празднику неплохой - присмотритесь! Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Не за горами День всех влюблённых, 14 февраля купидон запустит стрелы в сердца, и будет всем счастье. В этот день по традиции влюбленные обмениваются подарками, желая удивить вторую половинку. Насколько хватит вашей фантазии, зависит еще и от оригинальности продавцов, которые успели подготовиться ко Дню Валентина. Комсомолка составила небольшой ТОП - 6 подарков на прилавках столицы Коми.

6 место. Традиционные валентинки

Ну какой же праздник без валентинок? Именно их мы дарим из года в год друг другу: подругам, друзьям и, конечно же, своим возлюбленным.

Милые валентинки напомнят о школьных годах. Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

В этот день – 14 февраля – все с трепетом ждут признания любви на открытке и многие рады даже анонимному посланию! Не теряйте времени, купите валентиночку своей любви – в цветочных и канцелярских магазинах, в отделениях почтовой связи. Или сделайте своими руками.

5 место. Кулончики-половиночки

Казалось, уже не найдешь такие безделушки, если только на китайских сайтах, где можно купить все. Ну нет, в Сыктывкаре есть всё по доступным ценам и недалеко от центра. Если кому-то актуально – добро пожаловать!

Кулончики-половинки соединят вас крепко-накрепко! Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

4 место. Посуда к любовному столу

Красные фужеры, необычные вазочки – ваш долгожданный ужин может стать просто незабываемым. Единственное, нужно правильно настроиться и подготовиться. Добавить свечи для романтики… И вуаля, праздник готов!

Тематическая посуда сделает ужин незабываемым! Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

3 место. Трусишки со смыслом

В одном из сыктывкарских торговых центров найдена кладезь… трусов! Мужские плавки – на любой вкус и цвет: и с поцелуйчиками, и веселыми бананами, и злыми тиграми, и сердечками.

Сердечки на любимом. Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

А какие надписи-то задушевные: «Никогда не отказываю», «Убери руки, я женат», «Дыши! Люби!». Вот точно есть, где разгуляться и позабавить любимую своей экипировкой, ну или любимого таким подарочком.

Трусики на радость! Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

2 место. Духи с ароматом любви

Отличная идея прийти и выбрать аромат для своей половинки. Такой, какой понравится тебе, можно даже с афродизиаком. Помимо известных крупных сетей, духи в нашей столице можно приобрести и на разлив, при этом подобрав оригинальный флакончик. Посмотрите, какой шикарный любовный флакон!

Духи от души! Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

1 место. Золото-позолото

Самый большой ажиотаж сейчас в ювелирных магазинах – народу уже сейчас там очень много, консультанты нарасхват. Чтобы немного облегчить работу продавцов в этот жаркий период, некоторые витрины украшены в отдельную зону. Здесь собраны коллекции с главным символом любви – сердечком.

Лучшие друзья девушек - сердечки! Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Всех любящих и любимых поздравляем с наступающим праздником! Балуйте своих зайчиков, котиков, слоников. И помните, что главный подарок, это уважение, внимание и забота!

Главное, внимание! Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

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