«Будут ходить с Асъя кыа»: оленята Серка и Валюша готовятся стать визитной карточкой столицы Коми

Фото: с личной страницы Натальи Денисовой

Наталья Денисова, руководитель сыктывкарского конно-спортивного центр «Аврора», заинтриговала подписчиков. «Обучаем молодых оленей»: написала она на своей странице в соцсети. Чем вновь удивит нас «Аврора»?

– Мальчик Серка и девочка Валюша – молодые двухгодовалые олени, мы сейчас мы обучаем их ходить в паре, слушаться поводка. В планах выпустить настоящую оленью упряжку к концу зимы, – рассказала «Комсомолке» Наталья Денисова.

Наталья не с бухты-барахты принялась тренировать оленей, этому предшествовала очень серьезная подготовка, ведь руководитель «Авроры» трижды ездила к оленеводам учиться запрягать северных ездовых. У центра уже имеются настоящие большие нарты, теперь ее научили управлять оленями хореем, разворачивать и останавливать их.

Фото: с личной страницы Натальи Денисовой

– Пока у них вожак – конь, но скоро они начнут ходить с нашей опытной оленихой Асъя кыа (в переводе с коми – утренняя заря), которую в семейном кругу мы называем Аська. Она у нас настоящая актриса, в том году она выступала на заключительной сцене Коми республиканской филармонии в шоу «Легенды Коми края». Она себя хорошо зарекомендовала, в этом году выступит вновь, – сообщила Наталья.

Фото: с личной страницы Натальи Денисовой

Наталья отметила, что олени очень хорошо обучаются, они отлично запоминают алгоритм действий и никогда не собьются, если их правильно обучить.

– Я очень надеюсь, чтобы для наших гостей и туристов оленья упряжка станет отличной возможностью поближе познакомиться с нашей северной культурой, да еще и в шаговой доступности, – выразила надежду наша собеседница.

Напомним, что у конно-спортивного центра «Аврора» очень большое подворье – кролики, куры, собаки, верблюд, коровы, бараны, пони, кошки. Все они будут очень рады вкусностям от гостей центра.

Еще недавно про Центр говорила вся Россия, все обсуждали рождение необычного жеребца-далматинца Ижмарина, которые недавно переехал жить во Владимирскую область.

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