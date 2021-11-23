Ускакал из Сыктывкара: звездный жеребенок Ижмарин покоряет жителей Владимирской области

Жеребенок-далматинец подружился с шестью своими ровесниками-скакунами и… местным котом Иннокентием. Мурлыкают в унисон! Фото предоставлено КП-Коми.

Любимец всей страны, чубарый расписной жеребенок-далматинец Ижмарин, рожденный в сыктывкарском конно-спортивном центре «Аврора», переехал жить в конный клуб «Зеленая Слобода» в село Борисоглеб во Владимирской области и радует новых хозяев покладистостью, добротой и смышленостью. Редакция «КП-Коми» пообщалась с матушкой Николаей, опекуном звездного красавчика.

Шикарная компания

– За Ижмарином мы наблюдали с момента его появления. Мы читали новости про него, смотрели видео с необычным малышом. Мы случайно узнали, что жеребенок продается, ведь ранее писали, что его не планировали продавать, – рассказывает матушка Николая. – И вот жеребенок теперь с нами!

Сейчас, говорят новые хозяева Ижмарина, жеребенок переживает период детства. Фото предоставлено КП-Коми.

«Зеленая Слобода» – это не просто конно-спортивный клуб. Это подворье Борисоглебского монастыря, расположенного в 18 верстах от города Мурома к северу на берегу реки Ушны, ему – более тысячи лет. Храм не раз уничтожали, он горел, а в советское время и вовсе из него сделали сельский клуб и хлебопекарню. В 2013 году 22 ноября по благословению владыки Нила, епископа Муромского и Вязниковского подворья, принадлежавшего Благовещенскому мужскому монастырю, он становится отдельным Христо-Рождественским Архиерейским подворьем. Настоятельницей стала монахиня Николая.

– У нас в конном клубе 93 лошади, все они необычные и красивые, участники выставок и спортивных соревнований, – сообщила матушка Николая. – Ижмарин не единственный наш чубарый конь, он 15-ый звездный жеребец.

Матушка Николая. Фото предоставлено КП-Коми.

Дружба с котейкой

Сейчас, по словам настоятельницы храма, Ижмарин проживает период детства. Новые хозяева ждут, когда он подрастет, как распределятся по корпусу его пятнышки. Жеребенок-далматинец подружился с шестью своими ровесниками-скакунами и… местным котом Иннокентием.

– Нам очень забавно наблюдать за дружбой малыша Ижмарина с котом, которого мы между собой называем Начкотом (Кот Начальник. – Прим. авт.). Этот важный котейка ни в какую не хотел уживаться в доме с кошкой, поэтому мы предложили ему место в конюшне. На удивление, коту там очень понравилось: в конюшне он осматривает коней, не боится их, ловит мышей и птичек. Там ему раздолье. А с Ижмарином и вовсе может мурлыкать часами, – умиляется хозяйка.

Когда Ижмарин подрастёт, он будет конём для маленьких всадников. Фото предоставлено КП-Коми.

Ижмарин поражает новых владельцев своей любовью и доверием к человеку. «Наверно, его окружало много людей. Он совершенно не боится камер, новых людей. Ластится, ведёт себя хорошо при людях, не упирается и не капризничает. Он удивительный ребёнок, мы думаем, что многие детки потом смогут благодаря нему освоить конный спорт», – предполагает Николая. Когда Ижмарин подрастёт, он будет конём для маленьких всадников.

– Ижмарин вырастет в холке до 149 сантиметров, будет относиться к категории райд-пони. У нас есть бесплатная конная секция для детей. Мы очень любим всех учеников, которые к нам приходят. Они приезжают к нам даже не по расписанию, просто для того, чтобы позаботиться о своих лошадках, убраться в загонах, и, конечно, здорово провести время в кругу друзей, – радуется матушка.

Природа – красота!

Всех жителей Коми конно-спортивный клуб «Зеленая Слобода» и настоятельница храма Николая приглашают в село Борисоглеб во Владимирскую область. При храме есть домики для постоянного проживания сестер, построена гостиница для паломников.

Ижмарин совершенно не боится людей и обожает позировать на камеру. Настоящая звезда! Фото предоставлено КП-Коми.

– Мы всегда рады гостям. У нас шикарные виды, волшебная река, природа – красота! Многие признаются, что после пребывания на нашей земле смогли обрести спокойствие и гармонию, у некоторых семей после паломничества происходили в жизни изменения, появлялись долгожданные дети. Мы ждём жителей республики, обязательно приезжайте навестить Ижмарина, – приглашает Николая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ижмарин попал в хорошую семью»: звездно-расписной жеребенок из Коми отправился покорять просторы России

Известного в Коми жеребенка-далматинца купили заводчики Владимирской области (подробности)