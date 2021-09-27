Сыктывкарский звёздный Ижмарин подрос и дружит с другими жеребцами

Ижмарин - добрый и ласковый ребёнок. Фото: Нина ЮШКОВА

Воспитанник сыктывкарского конного центра «Аврора» Ижмарин – подросток – окреп, подрос, совсем скоро станет настоящим жеребцом.

Ижмарин - добрый и ласковый ребёнок. Фото: Нина ЮШКОВА

Его можно называть главной достопримечательностью конно-спортивного центра, немало людей приезжают посмотреть на него.

Красавчик! Фото: Нина ЮШКОВА

Редакция «Комсомольской правды» побывала в гостях у Ижмарина и поближе познакомилась с остальными подопечными Центра.

Ижмарин - добрый и ласковый ребёнок. Фото: Нина ЮШКОВА

Первым за морковкой, конечно, прискакал Ижмаринчик – активный и человеколюбивый четырёхмесячный звёздный малыш.

Тянется к человеку. Фото: Нина ЮШКОВА

Совершенно не боится посторонних – вытянул шею и протянул мордочку, чтобы погладили его шёрстку.

Ласковый жеребёнок. Фото: Нина ЮШКОВА

Ижмарин дружит с тремя ровесниками игривыми жеребятами-красавцами.

Ижмарин и его друзья. Фото: Нина ЮШКОВА

Они, как и все лошедетки, очень любят лакомства – капустку, морковку, яблоки. Увидев, что у нас с собой припрятаны вкусняшки, они подключились к Ижмарину и подошли к нам.

Славная команда будущих чемпионов. Фото: Нина ЮШКОВА

У лошадей хорошее воспитание, а воспитывают их не только работники конного центра, но и другие лошади. Когда взрослые жеребцы увидели у нас еду, они направились к нам, а младшенькие покорно отошли в сторонку.

Подкрепились на прогулке. Фото: Нина ЮШКОВА

Напомним, малыш с необычным окрасом то ли зебры, то ли далматинца родился в конном центре «Аврора» в мае этого года, он привлёк к себе всестороннее внимание. Тогда со всей России и мира посыпались предложения продать пятнистое чудо. Но руководство Центра ответило отказом - малыш до сих пор в "Авроре", а не у других заводчиков или на арене цирка.

Активный малыш. Фото: Нина ЮШКОВА

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