Сыктывкарский звёздный Ижмарин подрос и дружит с другими жеребцами

Ижмарин - добрый и ласковый ребёнок.
Фото: Нина ЮШКОВА
Воспитанник сыктывкарского конного центра «Аврора» Ижмарин – подросток – окреп, подрос, совсем скоро станет настоящим жеребцом.
Ижмарин - добрый и ласковый ребёнок.
Фото: Нина ЮШКОВА
Его можно называть главной достопримечательностью конно-спортивного центра, немало людей приезжают посмотреть на него.
Красавчик!
Фото: Нина ЮШКОВА
Редакция «Комсомольской правды» побывала в гостях у Ижмарина и поближе познакомилась с остальными подопечными Центра.
Ижмарин - добрый и ласковый ребёнок.
Фото: Нина ЮШКОВА
Первым за морковкой, конечно, прискакал Ижмаринчик – активный и человеколюбивый четырёхмесячный звёздный малыш.
Тянется к человеку.
Фото: Нина ЮШКОВА
Совершенно не боится посторонних – вытянул шею и протянул мордочку, чтобы погладили его шёрстку.
Ласковый жеребёнок.
Фото: Нина ЮШКОВА
Ижмарин дружит с тремя ровесниками игривыми жеребятами-красавцами.
Ижмарин и его друзья.
Фото: Нина ЮШКОВА
Они, как и все лошедетки, очень любят лакомства – капустку, морковку, яблоки. Увидев, что у нас с собой припрятаны вкусняшки, они подключились к Ижмарину и подошли к нам.
Славная команда будущих чемпионов.
Фото: Нина ЮШКОВА
У лошадей хорошее воспитание, а воспитывают их не только работники конного центра, но и другие лошади. Когда взрослые жеребцы увидели у нас еду, они направились к нам, а младшенькие покорно отошли в сторонку.
Подкрепились на прогулке.
Фото: Нина ЮШКОВА
Напомним, малыш с необычным окрасом то ли зебры, то ли далматинца родился в конном центре «Аврора» в мае этого года, он привлёк к себе всестороннее внимание. Тогда со всей России и мира посыпались предложения продать пятнистое чудо. Но руководство Центра ответило отказом - малыш до сих пор в "Авроре", а не у других заводчиков или на арене цирка.
Активный малыш.
Фото: Нина ЮШКОВА
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