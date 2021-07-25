Предприниматель из Казахстана готов приобрести жеребёнка-далматинца из Коми за 300 тысяч рублей

Предложение из Казахстана на данный момент самое высокое, выходили на Наталью с просьбой продать малыша за 100 тысяч рублей. Фото: Нина ЮШКОВА

Наталье Денисовой, руководителю сыктывкарского конного центра «Аврора», поступил звонок с предложением продать необычного жеребёнка чубарой масти «Ижмарина» за 300 тысяч рублей – предприниматель-заводчик из Казахстана гарантировал условия хорошего содержания. Жеребец, по сообщению предпринимателя, нужен не для труда и соревнований, а для разведения лошадей.

Я отказалась продавать Ижмарина, нам не хочется с ним расставаться за 300 тысяч. Сейчас речи о продаже жеребца у нас не идёт, он еще очень маленький и нуждается в заботе матери. Мы не знаем, решимся мы его продать или нет, всё будет зависеть от финансовой обстановки нашего Клуба, от других факторов – цены на кормовую базу, политической обстановки, например, - рассказала «Комсомолке» Наталья Денисова.

Хозяйка конного клуба «Аврора» подчеркнула, им бы хотелось оставить Ижмарина у себя.

- Сейчас идут переговоры о продаже коня Рамси, отца Ижмарина. Если покупатель приобретет его и мы освободим место в табуне, то не будет необходимости продавать нашего далматинца. Если же из-за финансовой необходимости мы решимся на продажу Ижмарина, то, скорее всего, будет проведён аукцион – нам регулярно пишут с предложениями его продать.

Предложение из Казахстана на данный момент самое высокое, выходили на Наталью с просьбой продать малыша за 100 тысяч рублей.

- Конечно, мы не рассматриваем такие суммы, цена Ижмарину намного выше. В среднем, содержание лошади может доходить до 50 тысяч в месяц, это корм, услуги ветеринара и прочие расходы. Когда мы продаём своих лошадей, мы смотрим, куда поедет подопечный нашего Клуба, обязательное условие – достойное содержание.

Напомним, что владелец известного российского клуба «Ананпост» Евгений Матузов писал Наталье Денисовой, что встаёт первым на очереди за Ижмарином, заявив, что «за ценой не постоит».

Необычный чубарый жеребец стал известен уже не только в России и за рубежом, об этом ранее хозяйке клуба «Аврора» рассказали ее коллеги из-за рубежа. Недавно появился ютуб канал «Жизнь Ижмарина».

- Я не знаю человека, который сделал жеребцу свой канал, если честно. Я думала о том, что стоило бы выкладывать ролики с нашим необычным жеребцом, но из-за занятости так и не дошла до этого.

Напомним, в сыктывкарском конном центре «Аврора» семьи Денисовых родился необычный жеребец с редкой расцветкой – местные наперебой стали сравнивать малыша то с зеброй, то с далматинцем. Его мать – рыже-пегая кобыла по имени Ижма Печорской породы, отец – чубарый конь Рамси с небольшими вкраплениями. Свои пятна малышок унаследовал от дедушки по кличке Арбат.

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