«Ижмарин попал в хорошую семью»: звездно-расписной жеребенок из Коми отправился покорять просторы России

Фото: со страницы Натальи Денисовой

Звёздный расписной Ижмарин покинул Коми! Теперь необычный жеребёнок проживает во Владимирской области, его приобрели заводчики клуба «Зелёная Слобода».

Ижмарин - добрый и ласковый ребёнок. Фото: Нина ЮШКОВА

– Заводчики из Владимирской области сами приехали за Ижмарином. Продажа – вынужденная мера для нашего клуба. Мы убедились, что он попал в хорошую семью. Более того, на продаже наша дружба не закончилась. Мы будем с ними сотрудничать в плане разведения лошадей. Уже этим летом мы поедем в гости к Зелёной Слободе со своими лошадьми. У них, как и у нас, хорошие лошади с потрясающим генотипом, – прокомментировала руководитель конно-спортивного клуба «Аврора» Наталья Денисова.

Ижмарин - добрый и ласковый ребёнок. Фото: Нина ЮШКОВА

Наталья опубликовала у себя на странице видео Ижмарина на новом месте – там он уже подружился со своими новыми товарищами и довольно скачет вместе с ними по просторному полю в загоне.

В Авроре Ижмарин хорошо подрос и окреп. Фото: Нина ЮШКОВА

Напомним, малыш с необычным окрасом то ли зебры, то ли далматинца родился в конном центре «Аврора» в мае этого года, он привлёк к себе всестороннее внимание. Расцветка жеребенка крайне необычная, редкая, местные наперебой сравнивали малыша то с зеброй, а то и с далматинцем.. Весть о малыше разлетелась по всей Республике Коми … и не только! Клуб «Аврора» долго не хотел расставаться с жеребцом, хотя на Наталью выходили коллекционеры со всей страны и мира с просьбой продать далматинца.

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