Лошадиная сила: в Сыктывкаре люди на инвалидных колясках занимаются конным спортом и побеждают

Конным спортом могут заниматься люди практически с любой формой инвалидности. Фото предоставлено Комсомолке.

Людям с инвалидностью непросто передвигаться по убитым сыктывкарским тротуарам или штурмовать пандусы, сделанные для кого угодно, но не для них. Однако со 100-процентной уверенностью можно сказать, что любой из них может обучиться верховой езде в конном центре «Аврора». «Комсомолка» расскажет о том, как энтузиасты-тренеры уже 14 лет занимаются с особенными детьми и взрослыми, открывая им мир, который они никогда не видели.

Учиться не поздно

66-летний Павел Гаврилов попал в «Аврору» случайно в 2007 году и с тех пор несколько раз в неделю посещает конный центр. Мужчина любит разрушать стереотипы: заниматься с лошадьми начал, когда ему стукнуло 52, несмотря на неподвижную из-за перенесённого в детстве полиомиелита руку.

Павел уверен, учиться никогда не поздно: с помощью тренера сначала учился ходить шагом, потом рысью, а затем осваивал различные сложные элементы. За 14 лет в спорте он, по его словам, насмотрелся всякого: видел и всадника без руки, и слепых спортсменов. Это вдохновляет мужчину, он уверен, что преград в этом виде спорта нет.

Ижмарин к себе не весть кого не подпустит. Фото: Аврора.

– Как меняется жизнь, когда начинаешь заниматься конным спортом? Сразу и не объяснишь. Если коротко: в физическом плане – при езде на лошади работают все группы мышц, а это прекрасно, в психологическом – появляется уверенность, – отмечает Павел.

Совсем недавно Павел привез награду из Москвы, занял третье место в программе «Паралимпийская выездка. Тест Дерби» на Кубке Гурвича, при этом ворчит: «Проехал я откровенно плохо. Думаю, что просто пожалели ветерана». Однако его продолжают вдохновлять спортивные мечты.

Бриллиант неограненый

Девятилетний Макар только начинает карьеру в конном спорте, но уже сейчас руководитель центра и его тренер, иппотерапевт Наталья Денисова говорит, что мальчик – настоящий бриллиант. У Макара детский церебральный паралич, который поразил левую часть тела: шею, руку, ногу, корпус. Мальчик с мамой Светланой Коноваловой ходит на занятия в «Аврору» уже больше семи лет: сначала были только занятия иппотерапией, а с этого года к ним добавились и полноценные занятия верховой ездой. Общение с лошадью помогает ему быть сильнее с каждым днём.

– Когда Макару было 2 года и 7 месяцев, он ходил только вдоль опоры приставным шагом, но движения вперёд не было совсем. Буквально после второго занятия иппотерапией он с поддержкой, но пошёл вперёд! Я где-то вычитала, что всаднику во время верховой езды от лошади передаются двигательные импульсы, аналогичные движениям человека во время ходьбы, – рассказывает Светлана.

Чтобы сохранить правильное положение в седле, нужно держать равновесие, фиксировать корпус, синхронизировать свои действия с движениями животного. Такая нагрузка развивает всё тело, в том числе, повреждённые болезнью конечности. Конечно, Макару невероятно сложно держать повод левой рукой, которая двигается с трудом. Однако мальчик не сдается и искренне радуется, когда у него блестяще получается очередное упражнение.

– У Макара исключительно цепкий ум: он схватывает на лету, запоминает без повторений. Как амбициозный тренер, я вижу в мальчике спортсмена не только всероссийского, но без преувеличения международного уровня, – поделилась Наталья Денисова, которая наблюдала за развитием ребенка с трёх лет.

Новые горизонты

Несмотря на ненастную погоду и осенний дождь, пока мы находились на ипподроме, Макар не переставал удивлять и тренера, и маму своими новыми навыками, которым, казалось бы, надо время, чтобы закрепиться.

– Наш доктор открыл мне совершенно нетривиальную точку зрения. Если бы ребёнок был абсолютно здоров, но потом вдруг этого лишился, он бы переживал. А у Макара ДЦП с рождения, он другой жизни не знает. Это у нас, здоровых, инвалидность в голове, потому что мы смотрим на детей и просто навешиваем ярлыки. Это нам порой неудобно и некомфортно смотреть, как ребёнок передвигается, а сыну и удобно, и комфортно. Главное, открыть для ребёнка горизонты, не оберегать от сложностей, чтобы он рос не в тепличных условиях, а развивался наравне со всеми, – поделилась наблюдением Светлана.

Уроки проходят благополучно. Фото: Аврора.

Большие перспективы

Конный центр «Аврора» практически с основания в 2007 году специализируется на иппотерапии и развитии конного спорта для инвалидов. И если иппотерапия востребована, то с конным спортом для инвалидов не всё так просто.

Ещё восемь лет назад в центре занималось 30 людей с инвалидностью различного возраста, сейчас – всего три человека. Наталья Денисова уверена, инвалидный конный спорт в регионе имеет огромные перспективы, а ребят из Сыктывкара можно готовить не только на российские, но и международные соревнования. Дело и в огромном опыте центра, и в более щадящих требованиях на соревнованиях.

– Занятия конным спортом разносторонне развивают человека, помогают преодолеть недуги. Например, имеющий интеллектуальные нарушения на занятиях учится считать шаги, понимать геометрические фигуры. И, занимаясь регулярно, независимо от усилий у него вырабатывается постуральное равновесие, то есть положение тела в пространстве, которое он поддерживает автоматически и без контроля своего сознания. К тому же прорабатываются глубокие группы мышц, которые в обычный жизни не задействованы. Важен и психологический аспект: человек сидит на живом существе, который становится его соратником, другом, партнёром. Лошадь – мощный биологический и нейрофизиологический инструмент, – говорит руководитель центра.

Конным спортом могут заниматься люди практически с любой формой инвалидности: и человек с сильными нарушениями интеллекта, и тотально слепой человек, и человек с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Даже люди на инвалидных колясках могут заниматься конным спортом и выигрывать соревнования! Все подобные случаи есть в копилке центра.

Ищем таланты

Сейчас в планах центра – возрождение паралимпийского конного движения в Коми. Были годы, когда особенные спортсмены из Сыктывкара активно выезжали на соревнования в Москву и Санкт-Петербург, занимали призовые места – там о представителях северного региона до сих пор помнят. Аналогичные соревнования проводили и в Сыктывкаре: в столицу приезжали сертифицированные судьи из других городов, а затем пышно награждали победителей в центре «Октябрь». Сейчас центр берёт курс на возвращение былой славы, поэтому «Аврора» находится в поисках активных ребят с инвалидностью, которые хотят себя попробовать в конном спорте.

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