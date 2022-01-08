В сыктывкарском конном центре в Рождество родились ягнята

Фото: с личной страницы Натальи Денисовой

В конно-спортивном центре «Аврора» первое в этом году пополнение! Прямо в Рождество овечка Бэлла родила двух прекрасных деток – мальчика и девочку. Приятную новость опубликовала на своей странице руководитель организации Наталья Денисова.

Фото: с личной страницы Натальи Денисовой

Полюбуйтесь на этих милашей в мягкой шубке с милой мордашкой! Они блеют рядом с мамочкой, уверенно шагают на своих маленьких ножках, даже принюхиваются к воротам: что же там такое, дайте посмотреть? Скоро озорников будет не остановить!

Очень трогательно, что ягнята, которые являются библейским символом, появились в «Авроре» именно в этот светлый праздник. В Библии Бога часто сравнивают с пастырем, а людей с овцами. Во все века люди, занимающиеся в основном скотоводством вплоть до настоящего века, хорошо понимали великую и трогательную любовь Божью через этот близкий всем образ.

Фото: с личной страницы Натальи Денисовой

Давайте пожелаем конному центру процветания! Пусть этот год в ферме будет плодотворным – все многочисленное хозяйство подарит миру необычных и мимишных красавчиков: ягнят, жеребят, яков, оленят, козочек, крольчат и многих других. Ждём новых мировых звёзд, которые как Ижмарин будут притягивать в Сыктывкар любопытные взгляды.

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