В Коми сообщили об антирекорде по заболевшим коронавирусом. Узнали все данные

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Роспотребнадзор Коми сообщил, что по состоянию на 13 февраля зарегистрирован за сутки новый антирекорд по числу заболевших COVID-19 – 2 616 человек. С начала пандемии – 127 794. Выросло также и число погибших – три летальных исхода за последние 24 часа. Всего погибло от коронавируса 2 828 жителей республики.

Сообщается, что в Сыктывкаре за сутки заболели 1 065 человек, в Ухте – 556, в Сосногорском районе – 142, в Усинске – 111, Инте – 100, Корткеросском районе – 70, Усть-Вымском районе – 62. Меньше всего инфицированных в Троицко-Печорском районе – 60.

С медучета после карантина и обследований снят 1751 человек, у которых не подтвердился коронавирус. Всего выздоровели 103 174 человека.

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