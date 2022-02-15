Волонтеры Коми просят неравнодушных собрать крупы для питания приютских собак

Девочка породы сибирский хаски ищет любящую семью. Фото: приют «Друг»

Сыктывкарский приют для бездомных собак «Друг» вновь просит неравнодушных людей о помощи. Причем оказать ее может каждый – запросы очень непритязательные. Запасы круп в приюте подходят к концу, а каши – основа рациона постояльцев приюта, без нее питомцы останутся голодными.

– Вы знаете, что приют помогает, кормит и лечит не только своих постояльцев, но и бездомышей, которые живут на улице, опекуны которых обращаются в Приют за помощью. В экстренной помощи таким животным на задний план уходит внимание здоровым собакам приюта. Еда – одна из немногих радостей наших хвостиков, - написали в сообществе.

В день на питание подопечных приюта – а это порядка 350 собак – уходит мешок крупы, поэтому каждой закупки хватает максимум на четыре недели, сообщили волонтеры сообщества.

Помочь «Другу» может каждый: можно приехать в воскресенье и помочь с выгулом собак, лично привезти все необходимое собакам – крупу, мясные продукты, одеяла, старую одежду, или же оказать финансовую помощь.

Реквизиты:

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