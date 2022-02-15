В Сыктывкаре продают картины школьника за 44 миллиона рублей

В Сыктывкаре предприимчивый художник продает свои творения на известном маркетплейсе… Втихаря от родителей, наверное. Полотна, бесспорно, выдающиеся, но невооруженным глазом видно, что рука мастера молода и немного неопытна. При этом амбиции у юного художника – о-го-го какие! В мильоны рублей оценил свои шедевры будущий Малевич.

Мастер Гена опубликовал в своём профиле три рисунка, один автограф, поделки из картона и бумаги «Стоунхейдж» и «Длинный дом». Согласимся, рисунки выполнены очень аккуратно, но думаем, они придутся не по карману даже самому зажиточному нашему земляку.

Картина «Каратист» предлагается за 18,5 миллионов рублей. Зато выполнена от всего сердца, возможно, спортсмен даже был срисован с натуры.

Фото: с профиля художника Гены на маркетплейсе

Картина «Вазон» уже подороже – 23,5 миллионов нужно отдать за рисунок карандашом на бумаге А4. Ваза, несомненно, очень красивая!

Фото: с профиля художника Гены на маркетплейсе

Самый дорогой рисунок Геннадия оценен им самим в 44 000 050, описание впечатляет!

Фото: с профиля художника Гены на маркетплейсе

– Эта картина была реставрирована в 1947 году, 9 мая. Сам Г.М. Филин нарисовал картину в 1492 году. Нарисовано переливком сока липкой голубики. Шар нарисован 6 на 6, – добавил ремарку юный бизнесмен-художник.

Как и полагается, Гена выложил фото, где он фиксирует свои измерения шара линейкой.

Фото: с профиля художника Гены на маркетплейсе

В дополнение к картине автором предоставляются бонусы: мешочек с шоколадками (видимо, сохранился ещё с новогодних праздников) и кешбэк 0,6 %. Ну что? Покупаем?

Дешевле больше чем в два раза – за 20 миллионов – творец предлагает свой автограф.

Дешевле покупателям обойдутся поделки из картона – их он оценил в 250 и 400 тысяч рублей, в такую же стоимость на Интернет-платформе можно купить б/у машины.

Фото: с профиля художника Гены на маркетплейсе

Мы нисколько не умаляем художественные таланты Геннадия, только радуемся, что в Коми живет такой творческий и предприимчивый мальчик. Будем надеяться, что молодой человек не сильно расстраивается, если на товары будет мало откликов. Хотя одну картину «Авакадо» продавец уже снял с публикации. Остается гадать – картину уже купили или же художник передумал продавать своё творение.

Фото: с профиля художника Гены на маркетплейсе

Возможно, картину оставили себе его родители, мы ведь знаем, что рисунки наших детей – самые драгоценные вещи, которые продавать точно не хочется ни за какие денежки!

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