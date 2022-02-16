«Умереть от холода или голода»: жителям Прилузья предложили оплатить в рассрочку «драконовские» коммунальные счета

Жить в селе - удовольствие дорогое! Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Жители села Объячево Прилузского района сообщили о приходе квитанций, в которой выставлена корректировка за отопление небывалых размеров.

Суммы пришли для жителей сельской местности неподъёмные – 15, 26, 31 тысячи. Это учитывая то, что ежемесячные квитанции на оплату приходят тоже немаленькие – за отопление, воду и обслуживание канализации в среднем выставляется счёт в 4-6 тысяч, за свет, газ, телефон, капитальный ремонт – ещё 4-6 тысячи. И без перерасчета у жителей Прилузья «золотая» коммуналка – вынь да положь 10 тысяч!

За отопление, воду и обслуживание канализации в месяц в среднем выходит пять тысяч - иногда выше, иногда ниже. Фото: предоставлено Аленой Сердитовой

На уменьшение платежей надежды уже нет, но оплата корректировки в размере средних (фактических) зарплат по району жителей просто шокировала.

Заплатить нужно более 25 тысяч рублей. Фото: предоставлено Аленой Сердитовой

– Мне на квартиру 65 квадратов перерасчет пришёл в сумме более 26 тысяч рублей, но оказалось, что это не предел – девушке 31 тысячу выставили. Мы, молодые, сможем потихоньку выплатить рассрочку, но я не представляю, как быть в такой ситуации пенсионерам, – делится с «Комсомольской правдой» Алёна Сердитова, жительница села Объячево.

Нашлись и те, кому пришёл счет на сумму более тридцати тысяч рублей. Фото: предоставлено Аленой Сердитовой

– У нас второй год бабушке приходит по такой сумме – более 10 тысяч рублей, а она пенсионерка, платить сразу не может, пишем заявление на рассрочку на год, – говорит Елена Ерофеева.

Для бабушки сумма в десять тысяч большая, мы оформили рассрочку. Фото: предоставлено Еленой Ерофеевой

В группе «Злой житель села Объячево» возмущенные пользователи активно стали обсуждать суммы корректировок, которые в последнее время приходят отнюдь не в пользу жильцов домов.

В АО «Коммунальник» ответили «Комсомолке», что порядок расчёта размера платы за коммунальную услугу по отоплению определяется в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. №354.

– При проведении расчёта платы берутся фактические данные потребления тепла за отопительный календарный год, умножается на соответствующий тариф, затем складывается и из полученного результата вычитывается суммарное начисление в течение года – это и есть корректировка платы за отопление. Эта сумма делится на общую площадь многоквартирного дома, и в результате формируется корректировка платы на 1 кв. м. общей площади. Итоги корректировки могут быть как положительными, так отрицательными, – пояснил «Коммунальник».

Приход больших платежей обосновали тем, что средняя температура наружного воздуха в 2021 году (в месяцах отопительного периода) была существенно ниже, чем годом ранее, в результате проведения корректировки размера платы по отоплению за 2021 год в большинстве домов отражена значительная сумма к доплате.

В случае невозможности единовременной оплаты образовавшейся задолженности за коммунальные услуги, потребители могут обратиться в АО «Коммунальник» для заключения соглашения об оплате образовавшейся задолженности в рассрочку, - пояснили в организации.

Редакцией был отправлен запрос в Коми тепловую компанию для пояснения, почему жители сельских местностей получают большие суммы к оплате за отопление.

Также напомним, что прокуратура Коми организовала проверку законности корректировок платы за отопление. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

– По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, – говорится в сообщении.

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