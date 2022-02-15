В Коми проверяют законность корректировок платы за отопление

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

Прокуратура Коми организовала проверку законности корректировок платы за отопление. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В первом квартале 2022 года теплоснабжающие организации провели корректировку платы за отопление. По закону она должна проводиться каждый год. Размер платы за отопление пересчитывается с учетом фактического потребления энергии по данным общедомового прибора за год. При этом плата может измениться как в большую, так и в меньшую сторону.

– По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, – говорится в сообщении.

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