В Коми в отношении «Тепловой Компании» организована проверка

Пресс-служба стройжилтехнодзора сообщила, что в Инте началась проверка в отношении ООО «Тепловая Компания» из-за завышенного ежемесячного платежа за тепло.

По информации ведомства, жители улицы Лермонтова в домах №7, 8, 10 сообщили, что средняя сумма платежа у них составляет около семи тысяч рублей, что оказалось в два раза выше стандартного платежа.

– Рассмотрение обращений в соответствии с законодательством осуществляется в течение 30 календарных дней. В случае выявления нарушений теплоснабжающей организации будут выданы предписания о проведении перерасчета предъявленной платы, а также приняты меры по привлечению к административной ответственности, – рассказали в надзоре.

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