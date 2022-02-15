В Коми зарегистрировано 131 903 человека с подтвержденным коронавирусом

Фото: архив "КП"

В Коми обновлены основные показатели, отражающие ситуацию с коронавирусом. Согласно последним цифрам, общее количество инфицированных достигло отметки 131 903 человека, за минувшие сутки показатель заболеваемости вырос на 1 682 новых факта заражения.

Смертью закончились 2 834 случая заболевания, пять из них были официально зарегистрированы за последние 24 часа.

На больничной койке оказались ещё 227 человек с подтверждённым ковидом. Вместе с тем выздоровели 1 996 пациентов, за все время пандемии этот показатель достиг отметки 105 929 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми снизился уровень коллективного иммунитета к коронавирусу (подробности)