«Я буду петь и танцевать»: лыжница Юлия Ступак ликует вместе с россиянкой Натальей Непряевой после командного спринта

Фото из личного архива Юлии Ступак

Лыжница Юлия Ступак в своем Инстаграме поделилась счастливыми фотографиями после удачного командного спринта классическим стилем на Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай).

- Есть ещё одна медаль. Безмерно рада разделить её с Натальей Непряевой. Включите мне музыку, я буду петь и танцевать, — опубликовала пост Юлия Ступак. На фото она с коллегой по спринту Натальей Непряевой.

Фото из личного архива Юлии Ступак

– Мы счастливы! – подписала спортсменка второе фото.

В официальной фан-группе Юлии был опубликован эмоциональный ролик-интервью наших лыжниц.

– Столько эмоций было оставлено здесь на стадионе: сначала положительные, потом отрицательные, потом опять положительные, отрицательные… Качели! – смеются спортсменки Юлия Ступак и Наталья Непряева. – Мотивация берется сама собой, когда может быть еще одна медаль, когда на нее настраиваешься.

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