«Было вдвойне тяжело!»: супруг олимпийской чемпионки Юлии Ступак из Коми оценил бронзовую победу нашей сборной

Фото из личного архива Юлии Ступак

На Олимпиаде в Пекине состоялся женский командный спринт классическим стилем, олимпийские чемпионки россиянка Наталья Непряева и уроженка Республики Коми Юлия Ступак подарили болельщикам бронзовую медаль. Переживания за российских спортсменов были на пределе!

Их обогнали лишь лыжницы из Германии и Швеции (0,2 секунды). Наши спортсменки отстали на финише всего на 0,7 секунды.

Муж Юлии Ступак, лыжник, чемпион и мастер спорта России Никита Ступак, поделился с КП-Коми своими впечатлениями.

– Я очень переживал за нашу сборную! Особенно, когда оставалось пять команд, и они перегнали три команды – Наташа (Непряева) смогла переместиться, подарив нам бронзу. Было вдвойне тяжело! Ведь финка ушла первой, все остальные спортсмены были в роли догоняющих. С супругой я увижусь ещё не скоро – лыжный сезон не заканчивается. Через неделю в Лахти состоится Кубок Мира, и Юля побежит там, – рассказал лыжник.

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