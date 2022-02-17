Жильцы многоквартирного дома в Сыктывкаре вынуждены делить соседство с крысами

Фото Марии Креневой

В Сыктывкаре в микрорайоне Орбита в доме на Малышева 14 кишит нежелательными соседями – крысы заполонили всё в округе.

– В наших подъездах, а также в мусорных баках, которые стоят незаконно около подъездов при заваренном мусоропроводе, живут крысы. Рядом с нашим домом два детских сада и школа, мы не единственный дом на всей территории. Количество людей, которые проходят за день мимо нашего двора и прилегающей территории, не сосчитать, – сетует Мария Кренева.

Женщина выразила надежду, что крик о помощи жильцов услышат и ликвидируют подъездный «живой уголок».

– До нас нет дела ни Управляющей компании, ни Роспотребнадзору, даже нет дела жилинспекции, они все отписываются и покрывают УК и отсутствие ее работы в этом направлении. Письмо от Роспотребнадзора о возбуждении административного нарушения было прислано мне 01.10.2021. Сегодня 15.02.2022 и никаких действий, – отчаянно сообщила Мария, приложив ответы официальных органов и видеозаписи, где главные герои – грызуны.

В отличие от людей, крыс по всей видимости соседство с людьми только радует – они упитанные и бодренькие, шуршат в мусорке и бегают наперегонки по подъезду, по трубам. Живут себе, поживают целым кланом и бед не знают.

В администрации Сыктывкара сообщили, что сигнал был передан специалистам ЖКХ.

– Они (специалисты ЖКХ) свяжутся с управляющей компанией, запросят всю необходимую информацию, возможно, выедут на место. Для этого потребуется некоторое время. Обязательно вернемся с ответом по ситуации в течение нескольких дней, – заверила «КП-Коми» администрация города.

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