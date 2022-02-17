В Коми из-за неочищенных от снега дворов не могут вывезти мусор

Фото: архив "КП"

Плюсовая температура в Коми стала проблемой для Регионального оператора Севера. Коммунальная служба заявила, что из-за неочищенных от снега дворов вывезти мусор составляет огромных трудов: техника просто не может заехать к бакам.

В пресс-службе заявили, что водители мусоровозов тратят дополнительное время для очистки дороги, из-за чего сбивается весь график вывоза ТКО.

- Водители, штурмуют дворы и тратят на очистку одной площадки времени в два раза больше, чем обычно. При этом если машина застряла, то на ее освобождение из снежного плена приходится задействовать дополнительную технику. Региональный оператор вынужден сдвигать графики вывоза отходов, - заявил Регоператор.

Коммунальная служба напомнила, что в соответствии с законодательством за подъездные пути к контейнерным площадкам отвечает собственник места накопления отходов. Региональный оператор Севера предоставляет в мэрию Сыктывкара и в управляющие организации списки адресов, где по техническим причинам мусоровозам не проехать во дворы.

С такой проблемой сейчас столкнулись водители мусоровозов еще в некоторых муниципалитетах. Кроме этого, в связи с потеплением, мусоровозы проваливаются в снежных дворах, а пытаясь выбраться, разбивают дороги. Мусоровоз – это тяжелая техника и если легковые машины проезжают по мягкому снегу без проблем, то после заезда мусоровоза в неочищенный двор, образуется глубокая колея. И это вызывает нарекание у жителей домов.

- Региональный оператор Севера надеется, что собственники мест накопления ТКО со всей ответственностью подойдут к прочистке подъездных путей, а организации, управляющие многоквартирными домами, прочистят проблемные дворы, чтобы жители муниципалитетов без перебоев получали коммунальную услугу в сфере обращения ТКО, - заключили в пресс-службе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коми лидирует в СЗФО по очистке водоемов от мусора

За год в республике привели в порядок огромную территорию (подробности)