В Коми от коронавируса скончались еще девять человек

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В Коми число зараженных коронавирусом выросло на 2 274 человека. Об этом сообщает федеральный оперштаб, продолжающий следить за эпидситуацией в регионах.

Согласно последним цифрам, в республике насчитывается 134 177 случаев заболевания, 108 335 из них закончились выздоровлением пациентов. Только за последние сутки с медицинского учета были сняты 2 406 человек.

На больничной койке оказались 177 человек. Их госпитализировали в ближайшие медучреждения в среднем и тяжелом состоянии. Смертью закончились 2 843 факта инфицирования. За последние 24 часа данный показатель вырос на девять летальных исходов.

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