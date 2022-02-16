Как жителям Коми получить QR-код о наличии антител к COVID-19

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С 21 февраля 2022 года у жителей Коми появится возможность получить QR-код, не проходя вакцинацию от коронавируса. Согласно поправкам, теперь граждане могут получить сертификат после результатов на наличие антител к инфекции. В региональном Минздраве подробно рассказали, как получить QR-код.

Так же, как и QR-код вакцинированного, электронный сертификат будет приходить на Госуслуги, но действовать будет всего шесть месяцев, а не год. Для того, чтобы результат тестирования был обработан, нужно сдать кровь. Сделать это нужно только в сертифицированной специальной лаборатории.

- Тест методом ИФА можно сдать в лицензированной лаборатории, которая загружает результат в федеральный регистр. На бесплатное прохождение лабораторного исследования методом ИФА имеют право граждане, которым диагноз COVID-19 не был установлен в медицинской организации, а также имеющие медотвод. На платной основе тестирование проводится вакцинированным препаратами, незарегистрированными в России и официально переболевшим гражданам, - цитирует Минздрав БНК.

Метод ИФА или иммуноферментный анализ показывает количество антител IgM и IgG. Иммуноглобулины М говорят об активном иммунном ответе: о том, что человек сейчас болеет коронавирусом. Иммуноглобулины G говорят, как работает иммунная система относительно вируса, то есть выработался иммунитет уже или стадию формирования. В качестве биоматериала используется кровь, а не мазок из зева, как при ПЦР-тестировании.

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