Госсовет Коми принял закон о статусе столицы для Сыктывкара

Фото: Павел СИДОРОВ

Сыктывкар официально получил статус столицы Коми. Об этом стало известно в ходе заседания Госсовета республики. Парламентарии во втором чтении одобрили скандальный законопроект, который ранее вызвал жесточайшие споры.

Предполагается, что присвоение статуса столицы Сыктывкару позволит привлечь дополнительное финансирование для развития города.

Проект закона предполагает три источника финансирования:

- За счет средств, предусмотренных решением о бюджете муниципального образования городского округа "Сыктывкар" на очередной финансовый год и плановый период;

- За счет субсидий, предусматриваемых в государственных программах Республики Коми, региональных программах, на мероприятия, направленные на содействие реализации городом Сыктывкаром функций столицы Республики Коми;

- За счет дополнительного норматива отчислений от налогов, подлежащих зачислению в соответствии с законодательством Российской Федерации в бюджет Республики Коми, устанавливаемого законом Республики Коми о республиканском бюджете.

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