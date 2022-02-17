Число инфицированных ковидом в Коми выросло на 2 179 человек

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Оперативный штаб по борьбе с корнавирусной инфекцией опубликовал новые данные по заболевшим в Коми. Так, за последние сутки в Коми коронавирус выявили ещё у 2 179 человек. За весь период пандемии в республике было диагностировано 136 356 случаев заражения ковидом.

С выздоровлением за сутки выписали 2 322 пациентов, всего - 110 657. Официально было подтверждено 2 843 летальных случая в результате инфицирования. Отмечается, что суточный показатель смертности остался на нулевом уровне.

В больницу были госпитализированы 162 жителя Коми. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

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