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Здоровье17 февраля 2022 8:37

Число инфицированных ковидом в Коми выросло на 2 179 человек

За сутки не был зарегистрирован ни один летальный случай
Источник:kp.ru
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Оперативный штаб по борьбе с корнавирусной инфекцией опубликовал новые данные по заболевшим в Коми. Так, за последние сутки в Коми коронавирус выявили ещё у 2 179 человек. За весь период пандемии в республике было диагностировано 136 356 случаев заражения ковидом.

С выздоровлением за сутки выписали 2 322 пациентов, всего - 110 657. Официально было подтверждено 2 843 летальных случая в результате инфицирования. Отмечается, что суточный показатель смертности остался на нулевом уровне.

В больницу были госпитализированы 162 жителя Коми. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

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