Фото: пресс-служба "Ники"

Сыктывкарская «Ника» победила в матче баскетбольной Премьер-лиги России со «Спартой энд К». Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Игравшая за сыктывкарок бельгийка Хинд Бен Абделькадер несколько сумасшедших по дальности и точности бросков. Она же в итоге стала самой результативной в «Нике». Спортсменка набрала 22 очка, пять подборов и четыре ассиста. Первая десятиминутку завершилась со счетом 20-14 в пользу «Ники», а во второй спортсменки из Коми уступили со счетом 19-23. В итоге матч завершился со счетом 76-66 в пользу сыктывкарок.

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