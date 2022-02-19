«Я не хочу в это верить»: в Коми скорбят по трагически погибшему в ДТП 37-летнему Виталию П.

Фото из личного архива погибшего

Страшная авария унесла жизнь Виталия П. из Печоры. Мужчина на своей машине врезался в опору ЛЭП накануне, 18 февраля, ранним утром. Травмы были тяжелыми, что медики ничего не смогли сделать, несмотря на все попытки: Виталий умер у них на руках.

Скорая кончина печорца стала шоком для всех. Его близкие друзья, семья и коллеги до сих пор не могут осознать случившееся. По их словам, Виталий был жизнерадостным и добрым человеком, готовый прийти на помощь. На момент смерти ему было всего 37 лет.

- Погиб сын, брат, отец и друг. Ужасная трагедия... Такой молодой, ещё жить и радоваться жизни... Светлая память, - скорбит по погибшему Надежда.

- До сих пор не могу поверить в произошедшее, просто не хочу верить, - пишет Валентина.

Похоронят молодого отца 22 февраля в родном городе.

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