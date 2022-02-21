«Счастье от захода на вершину сравнится лишь с рождением ребёнка»: сыктывкарка вместе с супругом-альпинистом покорили самую высокую точку Африки

Надежда Шулепова покорила самую наивысшую точку Африки – гору Килиманджаро. Фото: предоставлено героиней публикации

Супруги из Сыктывкара Геннадий и Надежда Шулеповы решили отпраздновать начало 2022 года красиво, они не поехали ни на Мальдивы, ни в Турцию, а отправились в Африку покорять самую наивысшую точку континента – гору Килиманджаро. О трудностях маршрута и счастье восхождения многодетная мамочка рассказала «КП-Коми».

На пике Килиманджаро. Фото: предоставлено героиней публикации

Готовилась с пиявками

У Шулеповых есть замечательная традиция – не возвращаться в страну, которую уже когда-то посетили. В 2020 году пара, наслаждаясь экзотикой на Занзибаре, решила, что они нарушат свои правила и вернутся в Африку снова! И после того, как в прошлом году Геннадий покорил Эверест, он сразу поставил следующую цель: на очереди – Килиманджаро.

– Я хотела понять мужа, почему его так тянет в горы. Почему вместо «сидения» дома с детьми он стремится ввысь? После 15-ти лет посвящения детям я решила узнать его чувства. А ещё, наконец, захотела увидеть мир, познать экстрим. Вершина Килиманджаро не требует жертвенных усилий, для неё важно лишь одно – уметь ходить долго, без устали. А я была в хорошей физической форме, – рассказывает Надежда.

Надежда теперь разделяет любовь мужа к восхождению на вершины гор. Фото: предоставлено героиней публикации

Самое главное, что нужно для такого восхождения – чёткость и слаженность во всём: подготовка организма, выбор проверенного гида, который полностью возьмёт на себя организацию похода, построение удачного маршрута, подбор авиакомпаний. Основное – наличие финансов, так как Африка – удовольствие отнюдь не из дешёвых. Многодетная мама Надежда никогда не давала себе слабинку, спорт– её образ жизни, поэтому подготовка к путешествию горожанку не утомила.

– Я стала больше ходить пешком, правильно питалась, училась беречь свои силы, ведь они нужны и до восхождения и во время… Я прошла курс лечения пиявками – гирудотерапию, –поделилась Надежда. Лечение медицинскими пиявками, как пояснила путешественница, помогает очистить сосуды и лимфу. На высоте при большом давлении и нехватке кислорода крайне важно, чтобы сосуды были в хорошем состоянии.

Ну что, полетели?

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, нужно основательно планировать путешествие, ведь лететь предстоит очень долго. Шулеповы построили такой маршрут: Сыктывкар – Москва, далее Москва – Катар, Катар – Килиманджаро. Вроде бы ничего, всего три пересадки, но тут тоже предстоит проверка на усидчивость и выносливость. Самый короткий перелёт до столицы России займёт два часа, а вот уже с Москвы до Катара нужно будет провести в небе без пяти минут пять часов, ещё больше времени до заветного Килиманджаро – почти пять с половиной часов в небе.

– До Африки добрались очень даже хорошо. Маршрут был построен изначально удобно по времени, выбрали катарские авиалинии,– делится путешественница. Супруги добрались без приключений, в аэропорту в Катаре потребовалось сдать ПЦР-тест, форму регистрации на которую можно было заполнить ещё дома или же на месте.

Здравствуй, Африка!

В Африке сыктывкарцы поселились в отеле, перед восхождением встретились с проверенным гидом и другими членами команды, обсудили нюансы похода.

– С гидом Артёмом супруг уже удачно покорил Эверест. Часть вещей мы оставили в отеле, всё нужное для подъёма переложили в баулы – они по правилам не должны были превышать 15 килограммов, –рассказала сыктывкарка.

Национальный парк Килиманджаро. Фото: предоставлено героиней публикации

До Национального парка Килиманджаро на трансфере ехать около двух с половиной часов. Из базового лагеря вышли на подъём в начале января, постепенно набирая высоту.

Фото: предоставлено героиней публикации

Команде не пришлось готовить самим в горах – в пакет услуг был включён великолепный повар, который умел готовить, казалось, все на свете.

– У нас был фантастический повар! Он нам готовил и блюда европейской кухни, и итальянской. А какой вкусный и наваристый борщ у него получался! Настоящий украинский, он был просто божественный. Мы смеялись, что нас готовят к убою, как барашков. Просто мы съедали все с добавкой, – восхищается героиня.

Помимо основных блюд организовывались перекусы: печеньки, шоколад, сосиски, вкусный кофе как любят русские – покрепче. Пару раз выдавали местную фишечку – тарелочку с попкорном.

– Отдельное удовольствие – это африканские фрукты. Я никогда не ела столь вкусное и сочное манго, словами просто не передать это блаженство. А ананасы! Их не любит только тот, кто не ел их в Африке – не сравнить с консервами даже близко. Фруктами мы наслаждались всё время, – пищевое разнообразие до сих пор удивляет собеседницу.

Команда под руководством опытного гида. Фото: предоставлено героиней публикации

Трудности закаляют

Сопровождающие несли с собой также баллоны с кислородом, которые, к счастью, нашим землякам даже не понадобились.

– Двое членов нашей команды были не в лучшей физической форме, на вершину они шли под бдительным присмотром портеров, которые периодически давали им подышать кислородом. Но ближе к вершине и я смогла понять, что такое горная болезнь, – говорит собеседница.

Команда под руководством опытного гида. Фото: предоставлено героиней публикации

До высоты 4500 метров болезнь не проявлялась, сопровождающие задали нужный темп, чтобы акклиматизация прошла успешно. Норма таких подъёмов – отдышка после прохода небольшого расстояния. Поэтому торопиться в этом деле не стоит, организм должен привыкать к новым условиям.

–Ближе к вершине нехватка кислорода давала о себе знать – начинала «раскалываться» голова, давило на виски. Хотелось лечь и отдохнуть, но муж и гид предупредили, что отдых не поможет нисколько, горная болезнь не улетучится никуда. В итоге я справилась с ней, кислород не потребовался, – объяснила Надежда.

Надежда Шулепова: «Когда ты стоишь на пике – ты маленькая песчиночка, вокруг – невероятная могучая природа». Фото: предоставлено героиней публикации

Ещё один нюанс, которому стоит уделить внимание, – правильная экипировка. Всё время нужно защищать тело от обгорания, обветривания. С собой нужно брать солнцезащитные очки и крем с защитой SPF 100, термобельё.

«На вершине чувствуешь себя песчинкой»: Надежда Шулепова. Фото: предоставлено героиней публикации

– Погода непонятная! Сначала очень жарко, чуть поднимешься – холодно, но в то же время можно сгореть от солнца. Хоть портеры прикрывали нам то шею, то уши, мы умудрились всё равно обгореть в первый же день. Ещё на спуске у меня начали отекать ноги, сводило суставы, – говорит Надежда.

Самое главное, по словам сыктывкарки, правильно выбрать горные ботинки. Они неспроста стоят очень дорого – обувь должна быть удобная, качественная, чтобы защищала стопу от камней, не скользила.

Фото: предоставлено героиней публикации

На вершине испытываешь предел счастья

На пике Килиманджаро. Фото: предоставлено героиней публикации

– Когда ты стоишь на пике – ты маленькая песчиночка, вокруг – невероятная могучая природа, ледник рядом – огромный красивый, светит восходящее солнце, а внизу проплывают облака. В тот момент понимаешь, какая сила вокруг тебя. И ты часть этой Вселенной, ты лишь маленький элемент невероятной энергии этого мира. И лишь пережив эти чувства, понимаешь, насколько могущественна природа. Может, поэтому альпинисты говорят «взошёл» на гору, а не «покорил». Невозможно обуздать силы природы, каждое восхождение непредсказуемо, но всегда дарит непередаваемые ощущения, сравнимые для меня лишь с моментом первой встречи со своим ребёнком, – делится своими чувствами экстремалка.

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