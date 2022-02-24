Слова старинные, но незабытые: в Коми вышла в свет новая книга, ее собирали почти два десятка лет

Автор словаря Леонид Соловьев и составители: Татьяна Канева, Татьяна Бунчук, Юлия Ильина. Фото: Екатерина САВЕНКО

Усть-Цильма – заповедный край, река Пижма – его душа. Местные жители всеми силами стараются сберечь наследие Русского Севера: хранят родословные, записывают песни и редкие слова. На протяжении почти полувека пижемец Леонид Соловьёв собирал уникальные слова, которые сегодня молодёжь и не слышала. А в начале года в Сыктывкаре презентовали удивительную книгу «Слова старинные».

Новый словарь – результат огромного научного труда. Кто бы мог подумать, но для того, чтобы родилась эта книга, понадобилось чуть ли не два десятка лет.

– Я и не помню, когда начал собирать слова-то, – говорит житель села Замежная Леонид Соловьёв, вся жизнь которого связана с родным краем. – Вроде разговариваешь, а оно, слово, раз – и вылетает. И ночью вдруг вспоминается. Раньше думал – утром запишу, а утром уже и забыл. Потом не ленился – вставал и записывал.

Леонид Федорович слова записывал на протяжении почти пяти десятков лет. Фото: Екатерина САВЕНКО

Необычное хобби увлекло пижемца и стало любимым занятием, слова он стал записывать независимо от времени суток и места: утром, днём, вечером, на рыбалке, во время сельхозработ. В середине 2000-х тетрадками Леонида Соловьёва заинтересовались учёные – языковеды и фольклористы научно-исследовательской лаборатории «Филологические исследования духовной культуры Севера» СыктГУ. Когда в 2005 году собиратели из столичного университета приехали в Замежное, в рукописях Леонида Фёдоровича было 133 слова. Потихоньку слова добавлялись, филологи узнавали их произношение и значение. И позже было решено, что этот труд должен быть оформлен в книгу.

Процесс создания словаря был долгим, но очень интересным. Фото: Екатерина САВЕНКО

В 2019 году в рамках проекта, финансируемого Российским фондом фундаментальных исследований, «Грани духовного наследия Усть-Цильмы: фольклор, книжность, язык (новые источники)» началась кропотливая работа над изданием. Сейчас в сборнике – 624 словарные статьи, расположенных по алфавиту. Составители словаря – ученые-языковеды Татьяна Бунчук, Юлия Ильина, ученый-фольклорист Татьяна Канева.

– Такие словари сейчас, как говорится, «в тренде», – подчеркивает Татьяна Николаевна Бунчук. – В этой трудоемкой работе мы попытались совместить любительский интерес и профессиональный. Словарь предназначен для широкого круга специалистов, интересующихся севернорусской культурой, и любителей русского народного слова.

Сейчас в сборнике – 624 словарные статьи, расположенных по алфавиту. Фото: Екатерина САВЕНКО

Словарь

ДИВЬЯ: Дивья тебе, хорошо тебе.

Дивья тебе: дрова носить не надо, дивья тебе – в городе живёшь дак.

ИСПИРОЖИТЬСЯ: Испирожилась, гримаса недовольства.

Чё-то рассорились подружки. Она скривила губу, всю гримасу свою, чё ли испирожилась вся, искулибачилась (один смысл).

ОСЕНЕСЬ: Осенесь, прошлой осенью.

Осенесь это было, обещал приехать, а не приехал.

КИСЕЛЬ: Кисель, запах, вонь; испорченный воздух; сырость, грязь.

Дышать невозможно – така кисель.

КОВДЫ-ЛЕ: Ковдыле, когда-то.

Бабки-те говорили: ковды ле это было, в прошлом, ковды ле еше!

В середине 2000-х тетрадками Леонида Соловьёва заинтересовались учёные. Фото: Екатерина САВЕНКО

МАХАЛО: Махало, крыло от плеча до локтя.

РЁХНУТЬ: Рёхнуло, сильный дождь.

КОНОВАТЬ: Кановать, осуждать – такой-сякой. Сплетничать.

НЕМТЫРЬ: Немтырь, молчун.

ОБРЯЖУХА: Обряжуха, доярка, телятница.

ПЕЛЬКИ: Пельки, икры ножные, груди женские.

ПИЗДРИТЬСЯ: Пиздрится, хочет плакать; капризничает.

Словарь предназначен для широкого круга специалистов, интересующихся севернорусской культурой, и любителей русского народного слова. Фото: Екатерина САВЕНКО

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