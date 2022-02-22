Лыжные гонки не обогнали хоккей – итоги игр в Пекине

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Зимние игры оказались значимым событием для россиян. Аудитория трансляций из Китая в среднем в четыре раза превышала количество зрителей других программ. К таким выводам пришли специалисты МегаФон ТВ, проанализировав просмотры спортивных передач на федеральных телеканалах в феврале 2022 года.

Церемония открытия игр в Пекине собрала на 25% больше зрителей, чем открытие летних игр в Токио.

В Коми, как и в целом по России, самым популярным видом спорта оказался хоккей. На него пришлось 28% от общего числа просмотров игр в регионе. Самую большую аудиторию собрал финальный матч между командами России и Финляндии.

Зрители нашего региона чаще, чем остальные россияне, болели за биатлон. В регионе он занимает второе место по популярности (14% просмотров), на третьем – фигурное катание (12%). Далее идут лыжные гонки (11%), где болельщики активно поддерживали спортсменов-земляков, и кёрлинг (9%). Зрителей практически не интересовали соревнования по скелетону и лыжному двоеборью.

По количеству времени, проведенному за просмотром трансляций, жители Коми попали в топ-25 среди регионов страны. А в первую тройку по этому показателю входят Кировская, Вологодская области и Удмуртия.