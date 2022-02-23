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Общество23 февраля 2022 5:00

В Коми пообещали мокрый снег и +2°С

В праздничный день пообещали некомфортную погоду
Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Коми 23 февраля ожидается сильный мокрый снег, который будет в южной части региона с дождем. Также по прогнозу ожидается порывистый ветер до 12 м/с и плюсовая температура.

По информации ЦГМС, скорость ветра составит в среднем 7-12 м/с, температура воздуха будет колебаться от +2...-3°С. В северных районах ожидается умеренный снег, северный ветер от 5 до 19 м/с. Температура воздуха днем -2...-7, местами -9...-14°С.

В Сыктывкаре ожидается сильный мокрый снег и юго-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью -2...-4, днем -1...+1°С.

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