В Коми коронавирус выявили у 1 899 человек, погибли двое

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Федеральный портал стопкоронавирус.рф, сообщающий актуальную информацию о борьбе с COVID-19, предоставил свежие данные о заболеваемости по состоянию на 23 февраля в регионе. Согласно опубликованной информации, за сутки в Коми заболели коронавирусом 1 899 человек.

Всего с начала пандемии, которая начала около двух лет назад, зарегистрировано в республике 148 467 случаев заболевания COVID-19.Активно сейчас болеют 22 904 человека.

Выросло также и число умерших от ковида. За последние 24 часа погибли двое, с начала пандемии 2 867 человек.

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