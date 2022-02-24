Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе

Фото: kremlin.ru

Россия начала специальную военную операцию в Украине. Об этом сообщили президент страны Владимир Путин на канале «Россия-24».

По словам главы государства, решение было принято в рамках действующего договора между Россией и Донбассом. Напомним, ранее руководители ДНР и ЛНР обратились за помощью к Путину и подписали соглашение о дружбе и взаимопомощи.

Путин подчеркнул, что цель операции — защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду и насилию со стороны режима Киева.

- Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ, - сказал Путин в телеобращении к россиянам. Президент выразил уверенность, что российские солдаты и офицеры мужественно исполнят свой долг, а исполнительная власть будет работать слаженно и эффективно.

Глава государства отметил, что Россия уважает и будет уважать суверенитет стран, образованных на постсоветском пространстве. Пример тому - помощь, оказанная Казахстану, который столкнулся с трагическими событиями, с вызовом своей государственности и целостности.

По словам Путина, сегодняшние события связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа.

- Они связаны с защитой самой России от тех, кто взял Украину в заложники и пытается использовать ее против нашей страны и ее народа. Повторю, наши действия - это самозащита от создаваемых нам угроз и от еще большей беды, чем та, что происходит сегодня, - заявил президент.

Все украинские военнослужащие, которые откажутся выполнять преступные приказы Киева и сложат оружие, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий, заявил также Владимир Путин. Обращаясь к украинским военнослужащим, президент РФ напомнил, что они давали присягу на верность своему народу, "а не антинародной хунте, которая грабит Украину и издевается над этим самым народом". Российский лидер подчеркнул: "Вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима".

Ответ России будет незамедлительным, если кто-то попытается создать угрозу для России, добавил президент​​.

- Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, а тем более для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным, - сказал глава государства в своем обращении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре начат сбор для жителей ДНР и ЛНР

Принести помощь можно в «Гренаду» и в санатории «Лозым» (подробности)