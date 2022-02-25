«Мы вышли из полыхающего дома в одном нижнем белье»: пожар лишил мать с восьмью детьми всего нажитого и любимой кошки

Фото: страничка соцсети «Администрации сельского поселения с. Часова»

Администрация сельского поселения «Часово» просит оказать помощь многодетной семье Власовых, жителей д. Малая Слуда. Одежда необходима женщине и восьми детям, также погорельцы нуждаются в финансовой помощи.

Большой дом загорелся поздней ночью 24 февраля этого года, огонь уничтожил все нажитое.

- Мы с детьми этой злополучной ночью проснулись, когда наш дом уже вовсю полыхал – мы выскочили на холод в том, в чем легли спать. Все, что было нажито – всё сгорело. Не успели даже спасти нашу любимую кошку Фросю, она сгорела заживо. Мне сейчас очень тяжело морально, благо рядом со мной находятся все мои дети, которые обнимают и вселяют надежду на светлое завтра, - рассказала «Комсомольской правде» Надежда Власова.

Фото: с личной страницы героя публикации

Также она обратилась к неравнодушным со словами благодарности: спасибо за ваше милосердие и поддержку в эту нелёгкую минуту в нашей жизни, огромного всем здоровья, пусть хранит вас Бог.

- Сейчас мы живем в родительском доме вместе с моим братом. Где жить потом, я пока не знаю. Нужно набраться сил и начинать все заново, - говорит многодетная мама.

Денежные средства можно перевести на карту по реквизитам 40817810728006055545 на имя Надежды Ивановны Власовой. Также перевод денежных средств можно осуществить по номеру телефона 89041061672 Надежда Ивановна В.

- Любая помощь сейчас неоценима, - написали на страничке соцсети «Администрации сельского поселения с. Часова».

Если вы желаете передать вещи семье, необходима одежда девочкам – 21 год, 17-13-10 лет; мальчикам-14-8-6 лет, 4 года. Женщине – 44 размер, 36 размер ноги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Сгорело вообще все!»: в Коми жильцы сгоревшего двухэтажного дома остались на улице без вещей

В Коми ранним утром дотла сгорел двухэтажный дом (подробности)